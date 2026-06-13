染HIV校車司機誆「神明附身」性侵9女學生 衛福部籲違反意願立即求助

中部一名校車司機，謊稱神明附身，誘騙性侵多名女學生，檢警調查他前後性侵9名女性中有5人檢出愛滋病（HIV），疫調人員發現共同接觸者，全案才曝光。衛福部保護司指出，性侵害犯罪樣態多元，除外界既定印象以強暴、脅迫手段外，假借宗教名義操弄被害人心理，引誘發生性行為也是樣態之一，籲民眾對任何性邀約都應保持警戒。

衛福部疾管署指出，地方衛生單位進行愛滋感染者疫調時，發現多名被害人有共同接觸者，即李姓校車司機，且他曾有妨礙性自主及詐騙等案底，經橫向聯繫揭發犯行，轉交檢警嚴懲。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，教育體系系統已與刑事案件資料庫、社政裁罰資料庫串接，可查看妨礙性自主、性騷擾、兒少不當對待等犯罪紀錄，不論教育單位自聘人員或外包校車司機，都會經查核比對，確認是否有不適任的「黑歷史」，並依情節輕重，限制涉案者1至4年不得任職，獲終身不可任職。

郭彩榕指出，本案性侵犯罪者假借宗教信仰名義，利用被害人脆弱處境，以樺樹、心理操控及不對等權利關係，誘騙發生性關係，看似未使用暴力手段，但仍違反被害人自主意識，因此檢方以加重強制性交罪起訴，建議民眾提高警覺，「任何手段都不該成為合理化性侵藉口，或用於淡化行為釀成的傷害」，盼民眾增加性侵辨識敏感度，自己或他人遭遇類似情況時，勇於求助。

不論未成年、成年民眾，均有可能在宗教、心靈課程等話術包裝下，淪為性侵被害人。郭彩榕提醒民眾，應針對任何性方面邀約保持警戒，嚴守個人身體自主權，任何一點勉強都應提高警覺，加以拒絕並設法求助，可撥打113保護專線求助，經專業人員諮詢、通報及轉介，即時啟動保護措施。

本案雖為罕見涉愛滋傳染重大案件，但尚不符合衛福部「重大性侵害事件檢討及策進實施計畫」指標，依該計畫內容，同一機構3個月內連續發生2起以上性侵案，性侵致死案件，或加害人登記報到期間再犯等，才視為需舉行重大性侵檢討會議的案件。郭彩榕指出，本案為同一行為人，性侵多位跨縣市被害人，非集體事件，且經網絡通報合作揪出，已透過檢警起訴，將脈絡釐清。