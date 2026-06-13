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染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
中部1名感染HIV的李姓校車司機，長期假扮神棍並誘騙及性侵多名女學生，疾管署今說明，經衛生局疫調發現有2名被通報染病個案有共同接觸，進一步追查，意外揭露此性侵案件。本報資料照片
中部1名感染HIV的李姓校車司機，長期假扮神棍並誘騙及性侵多名女學生，疾管署今說明，經衛生局疫調發現有2名被通報染病個案有共同接觸，進一步追查，意外揭露此性侵案件。本報資料照片

中部一名感染HIV的李姓校車司機自2022年7月起，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，中部某縣市衛生局接獲通報有人感染後，經過地毯式疫調發現案情，並立即通報檢警機關偵辦，疾管署今天證實至少有9名女性受害（包含6名高中生），其中5人確診感染HIV，檢方已收押李姓司機，依強制性交致重傷等32罪提起公訴。

據了解，這名李姓司機平日擔任公車駕駛並接辦校車業務，打造虔誠假象。李男對外自稱是「媽祖的兒子」，並會在受害者面前假裝神明附身，建立群組誘騙誘騙涉世未深的女學生，加入名為「李氏群組」、「姊妹群組」的通訊軟體群組。

李姓司機並以宗教話術，佯裝玄天上帝、虎爺附身，恐嚇並誆稱受害者需要透過性行為來「補氣」與「互補身體」，誘騙、性侵被害人。

地方衛生局去年年底，接獲一名HIV確診個案通報，疫調人員十分機警細心，隨即進行地毯式疫調，疫調時發現個案傳染鏈複雜，經回溯性清查衛生局歷年個案疫調資料，發現跟2022年某案接觸者有重疊，再進一步疫調發現社交交友圈也高度類似，傳染鏈擴及南投、台中，因此報請地檢署指揮偵辦，查獲李姓司機涉案。

檢警調查，經地檢署追查後，收押李姓司機，調查發現至少有9名女性受害（包含 6 名高中生），其中已有5人確診感染 HIV，檢方依強制性交致重傷等32罪將李姓司機提起公訴。

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