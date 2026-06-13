9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

中部一名感染HIV人類免疫缺乏病毒的李姓校車司機，長期假扮神棍並誘騙及性侵多名女學生，疾管署今說明，經衛生局疫調發現有2名被通報染病個案有共同接觸，向下追查發現，目前通報有5例確診個案，對於感染者目前先給予投藥治療，也鼓勵其餘有接觸個案的伴侶等接受篩檢治療。

李姓校車司機長期以他被神明附身，需「補氣」為由，性侵多名女學生，檢警發現追查發現至少有9名女性受害者，其中6人為高中生，9人中已5人被證實感染HIV。

疾管署發言人曾淑慧表示，去年底衛生局有接到HIV個案，並做相關疫調，才發現另外一個案有共同接觸者，且發現該名共同接觸者有涉及妨礙性自主及詐騙的相關問題，與社政、警政等相關單位透過橫向聯繫，發現整起事件。

曾淑慧說，透過疫調找到接觸者並鼓勵前往全台221家指定醫療機構篩檢，也會交由個案管理師定期追蹤，也鼓勵其餘有接觸個案的伴侶、朋友可以篩檢治療，萬一是陽性就轉介到醫療體系治療，如果沒感染也會提供衛教資訊，讓他們做好自我防護，避免HIV疫情的擴散。目前通報有5例確診個案

疾管署表示，衛生福利部於調查過程已主動成立中央與地方專案工作小組，整合衛政、社政、教育等相關資源，協助相關單位共同合作、提供案件相關人適切的醫療與處遇支持服務。

疾管署說，地方政府衛生局與檢調單位合作進行相關調查，在過程中已提供相關人衛教諮詢、篩檢，及安排感染者就醫治療，同時提供個案處遇與心理支持輔導。公衛人員亦已針對相關性接觸者提供衛教、篩檢及轉介預防服務資源。本案透過疫情調查及接觸者追蹤檢驗，積極進行相關疫情防治作為，整體疫情風險經評估在可控制範圍。

疾管署提醒，依據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例、傳染病防治法第10條及個人資料保護法第6條等相關規定，對於相關人感染傳染病應予保密，且務必保障相關人的隱私與權益，未獲當事人同意，不得報導或傳播涉及個人罹病隱私，並應避免間接造成受害者隱私曝光或再次傷害，違反者將依傳防法第64條規定處9萬元至45萬元罰鍰。

疾管署呼籲，避免不安全性行為，且包括陰道交、口交、肛交都有感染性傳染病的風險，發生性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，避免受傷造成黏膜受損加速性傳染病傳播。

若民眾有感染風險，可以透過疾管署與各縣市衛生局及醫事機構等提供的多元性病篩檢及諮詢服務管道，包含匿名篩檢、自我篩檢、外展篩檢及性健康友善門診等服務資源，了解自身健康狀況，及早發現及早治療，維護自身與伴侶的健康。

相關資訊可至疾管署網站「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區或性健康友善門診查詢，或撥打1922防疫專線，由專人協助轉介相關服務資源。