人妻網路遊戲發展婚外情 筆電鹹濕對話露餡

張姓女子在婚姻存續期間，在網路遊戲認識鄭姓男子，雙方不僅以通訊軟體互傳曖昧並有性行為內容的訊息，張夫在電腦發現2人的曖昧對話，婚姻破裂，向2人連帶求償100萬元精神慰撫金。高雄地方法院審理後，認定2人侵害配偶權，判決須連帶賠償張夫10萬元。

判決指出，張女與丈夫2021年結婚並育有1子，去年1月間，張夫使用張女筆電時，意外發現張女與鄭男的對話紀錄，內容不僅還提及多次性行為及討論過夜等情節。張夫質問後，張女坦承與鄭男有不正當關係，雙方隔日辦理離婚。

法官檢視相關對話紀錄後認為，內容顯示2人已非單純網路聊天或虛擬遊戲互動，而是實際發展親密關係，足以認定有交往及性行為事實。鄭男辯稱在網路遊戲中認識張女，並不知張女已婚，但法院根據對話內容，發現鄭男不僅知道張女育有幼子，還曾討論離婚、孩子扶養及離家生活等問題，認定他知道張女已婚。

法官認為，婚姻關係具有親密及排他性，配偶間負有忠誠與誠實義務，張女與鄭男的行為已嚴重破壞婚姻圓滿、安全及幸福，侵害原告配偶關係的身分法益，審酌雙方身分、經濟狀況、侵害情節及婚姻受損程度後，認為精神慰撫金以10萬元為適當，因此判決張女與鄭男應連帶賠償10萬元。