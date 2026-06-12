電視台前副總之子龔益霆被控下藥性侵女藝人 強制性交起訴

女藝人控訴三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，案件移轉管轄至台北地檢署，北檢今偵結，認定龔益霆涉犯刑法第221條第1項強制性交罪嫌，依法起訴。

去年網路社群有一篇「女臨演遭性侵」，女藝人控訴被迫發生性行為，懷疑被灌鎮定劑昏迷後遭受侵犯。女藝人在律師陪同下提告，士檢確認無管轄權，9月12日聲請高檢署核准移轉管轄至北檢。

北檢檢察官劉宇倢為了保全證據，指揮北市警局婦幼隊兵分二度搜索龔益霆住處，同步約談龔到案釐清案情。當時龔益霆曾在社群上否認性侵指控「全力配合司法調查」。

龔益霆則於ＩＧ發文，強調性侵指控是「片面不實」已造成家人困擾，使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，懇請對方撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；龔益霆表示，兩人從2024年10月23日交往至今年8月31日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。

北檢檢察官訊問告訴人、3位證人，再依據案關人間的通訊軟體對話紀錄及北市消防局函復資料等，認定龔涉犯強製性交罪嫌，今偵結起訴。