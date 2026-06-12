借10萬逼妙齡女「肉償」 恐怖男硬上3次遭判10年賠100萬

台中蘇姓男子和女子性交易，因對方向他借了10萬元就約定要女子以「肉償」還債，甚至在借據條件寫「開發小菊花」、「啪啪時照相錄影」，事後雙方起爭執蘇就假冒律師恫嚇、性侵女子3次，法院刑事依3個加重強制性交罪判蘇10年徒刑確定；民事另判蘇應給付女子100萬多元，可上訴。

檢警調查，蘇男2022年9月因性交易認識女子，前後借她10萬元並約定以性交方式還債，直到2023年6月兩人就是否清償完畢爭執，蘇恐嚇對方要將她性交抵債一事告知家人，並且假冒律師恫稱「因未按時依約性交，須再多付30萬元違約金。」不依指示就要再對她提民事、刑事告訴。

女子心生畏懼，同年7月被迫3次和蘇男性交，蘇還拿手機錄影。女子忍無可忍報警，警方10月15日持搜索票赴蘇男在嘉義住處執行，當場扣得手機及性交畫面。

台中地院刑事一審時，蘇矢口否認加重強制性交，辯稱過程有經女子同意，也沒恐嚇，還說是女子主動提議若欠債還不出錢，要以每次性交抵償基本款3000元。

一審勘驗雙方借據，發現附加條件包括「每2個月過夜1次」、「開發小菊花」、「啪啪時照相和錄影」，直到款項還清為止，且蘇男還假冒女律師，前後一再向女子恫嚇還債、出面性交。

一審審酌，蘇利用女子借款機會起義對她性侵、錄影，犯罪手段極為惡劣，釀對方遭嚴重驚嚇、身心受創，依3個對被害人為照相、錄音、錄影犯強制性交罪，各判他9年、9年、8年6月，應執行10年，上訴二、三審均駁回確定。

女子再提附帶民事訴訟，主張遇害受精神痛苦需就醫，依醫療費、精神撫慰金200萬元，一共求償200萬580元；蘇男抗辯稱，和女子性交、錄影都存有協議，沒違反她意願，也認為求償金額過高。

民事庭查，女子受創傷程度高，就診後仍有焦慮，且心裡諮商至少9次，考量雙方職業、收入及侵害程度，認定精神撫慰金以100萬元適當，判蘇應給付女子100萬580元。