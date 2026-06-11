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居服員性侵猥褻癱瘓病患妻女 一審重判8年10月

中央社／ 高雄11日電

高雄陳姓男長照居服員利用照顧中風癱瘓老翁機會，3度性侵病患女兒，並猥褻其重度聽障的妻子。高雄地院依強制性交等4罪，合併判處8年10個月，全案可上訴。

高雄地院審理時，陳男矢口否認犯行，辯稱雙方合意或僅是單純冰敷。但法官勘驗家屬的錄音檔及相關證詞，認定陳男犯行明確。

法官痛批，陳男在病患無法言語、家屬無力救助情況下欺凌弱勢家庭成員，嚴重戕害被害人身心。且犯後態度不佳，依3個強制性交罪、1個對身體障礙之人犯強制猥褻罪，合併判處應執行有期徒刑8年10個月；另犯侵入住宅罪部分也依法論科。全案仍可上訴。

高雄地方法院判決指出，陳男民國111年12月底至112年8月間，前往高雄市三民區一處民宅擔任長照居服員，負責照顧中風癱瘓在床、無法言語的老翁。不料陳男竟利用職務之便，對病患的弱勢家屬伸出魔爪。

判決指出，陳男112年7月及8月間，趁照顧病患時不顧同房的病患女兒掙扎拒絕，以優勢體力壓制，3度對其強制性交得逞。被害人因擔心若揭發此事，父親恐遭陳男報復傷害，或面臨無人照護的窘境，初期無奈隱忍；事發時患有中度智能障礙的哥哥雖同在房內，也因害怕而不敢出面阻止。

陳男更於112年8月8日，以替患有重度聽障的病患妻子冰敷為由，強行撫摸其胸部並猥褻得逞。直到老翁被送往安養中心，被害人認為老父安全後，才向親屬吐露實情。親屬氣憤向居服機構檢舉，並錄下與陳男通話內容，陳男自知理虧，一度在機構主管陪同下前往下跪道歉。但陳男在居服結束後，甚至於同年9月底擅自潛入被害人住處，當場嚇壞被害人。

女性哭泣示意圖。圖／AI生成
女性哭泣示意圖。圖／AI生成

猥褻 性侵 居服員

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