兒少性侵追訴期將延長　立院修法自被害人20歲起計算追訴權時效

立法院司法法制委員會今就刑法第80條修正草案，討論延長兒少性侵案件追訴權時效。最後委員會支持司法院、法務部提出的行政院版草案，初審通過將未成年兒少性侵案件追訴權時效，自被害人滿20歲後起算。

由於兒少性侵害案件的被害人，待長大成年揭發當年所發生的案件時，常已超過刑事追訴期間，無法追究加害人相關刑責，行政院因此在今年1月通過刑法第80條等5項修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人年滿20歲前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，今天則由立法院司法及法制委員會排審通過。

行政院和司法院所提的修法版本均提及，有鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，使得當被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿，而無從透過刑事司法實現正義。

為此，行政院、司法院在修法版本中明定，性侵害犯罪成立日至「被害人滿20歲以前」所經過的期間，不計入追訴權時效期間，而朝野立委所提版本也與行政院、司法院的版本大致雷同。

司法院秘書長高金枝表示，雖時間經過可能導致證據滅失，但法院仍會綜合被害人陳述、向他人傾訴內容、日記等間接證據認定事實，未來也可研議相關審理指引，仍須維持嚴謹證據法則。

法務部次長黃謀信指出，該類案件中，許多被害人因年幼、創傷或權力關係而未及時揭露，有必要特別加以保護，法務部也參考國外立法例，主張追訴權時效自被害人滿20歲起算。最後朝野黨團達成共識，同意照行政院、司法院版本通過，不須交由黨團協商。