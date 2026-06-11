快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少性侵追訴期將延長　立院修法自被害人20歲起計算追訴權時效

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立法院司法法制委員會今就刑法第80條修正草案，討論延長兒少性侵案件追訴權時效。最後委員會支持司法院、法務部提出的行政院版草案，初審通過將未成年兒少性侵案件追訴權時效，自被害人滿20歲後起算。

由於兒少性侵害案件的被害人，待長大成年揭發當年所發生的案件時，常已超過刑事追訴期間，無法追究加害人相關刑責，行政院因此在今年1月通過刑法第80條等5項修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人年滿20歲前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，今天則由立法院司法及法制委員會排審通過。

行政院和司法院所提的修法版本均提及，有鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，使得當被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿，而無從透過刑事司法實現正義。

為此，行政院、司法院在修法版本中明定，性侵害犯罪成立日至「被害人滿20歲以前」所經過的期間，不計入追訴權時效期間，而朝野立委所提版本也與行政院、司法院的版本大致雷同。

司法院秘書長高金枝表示，雖時間經過可能導致證據滅失，但法院仍會綜合被害人陳述、向他人傾訴內容、日記等間接證據認定事實，未來也可研議相關審理指引，仍須維持嚴謹證據法則。

法務部次長黃謀信指出，該類案件中，許多被害人因年幼、創傷或權力關係而未及時揭露，有必要特別加以保護，法務部也參考國外立法例，主張追訴權時效自被害人滿20歲起算。最後朝野黨團達成共識，同意照行政院、司法院版本通過，不須交由黨團協商。

立法院司法法制委員會今就刑法第80條修正草案，最後委員會支持行政院版草案，初審通過將未成年兒少性侵案件追訴權時效，自被害人滿20歲後起算。示意圖／Ingimage
立法院司法法制委員會今就刑法第80條修正草案，最後委員會支持行政院版草案，初審通過將未成年兒少性侵案件追訴權時效，自被害人滿20歲後起算。示意圖／Ingimage

性侵 被害人 司法院

延伸閱讀

立院初審刑法修法 兒少性侵案20歲前不計追訴期

修「柯文哲條款」法務部提說帖 影響台積電內鬼、醫美偷拍案偵辦

特留分修法 拚本會期三讀

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

相關新聞

兒少性侵追訴期將延長　立院修法自被害人20歲起計算追訴權時效

立法院司法法制委員會今就刑法第80條修正草案，討論延長兒少性侵案件追訴權時效。最後委員會支持司法院、法務部提出的行政院版草案，初審通過將未成年兒少性侵案件追訴權時效，自被害人滿20歲後起算。

基隆市兩線二星男警官熊抱女部屬！涉性騷擾記過拔官

基隆市警局某分局前兩線二星某組組長男警官，遭前女部屬指控去年5月間涉嫌酒後熊抱涉嫌性騷擾，該女貼文指原分局未即時處理。基隆市警局今天表示，受理申訴後調查認定警官利用權勢性騷擾屬實，依法記過1次並調離非主管職務，全案目前已由地檢署偵辦中。

黃子佼創意私房案緩刑4年 受保護管束今首次北檢報到

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑，緩刑4年，最高法院今年5月判決駁回上訴定讞。黃今上午首度因緩刑期間附保護管束，以受保護管束人身分至台北地檢署觀護人室報到。他再度穿著藍襯衫戰袍，不發一語進入北檢報到。

台中2色男夜店門口撿屍「性侵陌生女子」..各判3年10月要賠100萬

台中馮姓、莊姓男子到夜店玩樂，凌晨見1名不認識女子酒醉竟合力帶回租屋處，趁她無法抗拒時前後性侵得逞，女子遇害身心受創、當庭痛哭失聲；法院刑事依乘機性交罪各判2人均3年10月徒刑，民事判馮、莊應給付女子100萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。