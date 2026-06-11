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基隆市兩線二星男警官熊抱女部屬！涉性騷擾記過拔官

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局某分局前兩線二星某組組長男警官，遭前女部屬指控去年5月間涉嫌酒後熊抱涉嫌性騷擾，該女貼文指原分局未即時處理。基隆市警局今天表示，受理申訴後調查認定警官利用權勢性騷擾屬實，依法記過1次並調離非主管職務，全案目前已由地檢署偵辦中。

一名女警在網路發文指出，沉默近一年，不是因為事情不痛，而是不知道該如何開口，她發表這篇文章不是希望任何任未審先判，而是記錄自己的親身經歷，她吐露心聲指分局高層互推、甚至以「在忙」為由冷處理。

基隆市警局今天說明表示，針對某女性警員性騷擾申訴案件，是在去年7月間於某社群平台發現相關訊息後，隨即依相關女警近日在網路社群平台

對於該女指原分局未即時處理，市警局說，原分局獲知案情後，該女初期表示不願提行政申訴，但原分局仍主動依規定對相關人員進行調查，期間因該女請長假出國，於返國恢復正常上班後始能配合接受調查。

市警局表示，分局去年8月4日將全案陳報市警局審議，去年10月20日函知當事人審議結果，絕無所指不予處理情事。另有關婦幼隊隊長遭指控曾向該女表示「你如果當天沒有加班就不會發生這種事，你為什麼要回去加班。」經調查與事實不符。

市警局表示，婦幼隊隊長為市警局性騷擾防治申訴審議會委員之一，為秉持中立，開會前、後均未與當事人接觸，僅於調查會議中詢問執行職務之事實，以釐清是否適用性別平等工作法。

市警局說，本案件目前已由地檢署偵辦中，且涉及個人隱私及當事人權益，相關案情及偵查內容不便對外說明。對於任何性騷擾事件，均秉持「零容忍」立場，並依相關法規審慎處理，兼顧申訴人及被申訴人權益，確保處理程序公平、公正及客觀。

基隆市警分局組兩線二星警官遭控熊抱女部屬，涉性騷擾記過拔官。本報資料照片
基隆市警分局組兩線二星警官遭控熊抱女部屬，涉性騷擾記過拔官。本報資料照片

性騷擾 女警 基隆

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