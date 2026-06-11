黃子佼創意私房案緩刑4年！受保護管束今首次北檢報到「又穿這件」

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑，緩刑4年，最高法院今年5月判決駁回上訴定讞。黃今上午首度因緩刑期間附保護管束，以受保護管束人身分至台北地檢署觀護人室報到。他再度穿著藍襯衫戰袍，不發一語進入北檢報到。

黃子佼去年8月駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸。新北地方法院今年5月22日開庭審理庭，黃穿著藍襯衫戰袍出庭，黃否認肇逃堅稱沒有碰撞，在法官問家庭、經濟現況時自曝，目前無業沒收入，已離婚。

據悉，受保護管束人通常每月至少1次向觀護人報到，觀護人與之詳談生活狀況，包含案情、住居所、工作與家庭、健康狀況及其專長等，並囑託至地檢署遴聘任的適當義務勞務機構服義務勞務，且會依個案彈性調整。

義務勞務機構包含政府機關、學校、行政法人、公益團體或社區等；義務勞務項目則有公益服務、環境清潔、社會服務、文書處理、弱勢服務、活動協助等。法治教育部分，北檢每月在北檢第三辦公室團體教室舉辦一場次。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再下載、儲存在硬碟。黃在二審宣判前透過律師聲明表示，已與全數被害人達成和解，他深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃購買、下載創意私房少年性影像案，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審與37名被害人達成和解並賠償完畢，改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育。最高法院駁回上訴定讞，黃不用入獄。