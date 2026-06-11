快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

台中2色男夜店門口撿屍「性侵陌生女子」..各判3年10月要賠100萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中馮姓、莊姓男子到夜店玩樂，凌晨見1名不認識女子酒醉竟合力帶回租屋處，趁她無法抗拒時前後性侵得逞，女子遇害身心受創、當庭痛哭失聲；法院刑事依乘機性交罪各判2人均3年10月徒刑，民事判馮、莊應給付女子100萬元，可上訴。

檢警調查，馮男、莊男2023年8月5日凌晨一同到南屯區某夜店飲酒作樂，4點多見1名女子在門口酒醉，2人認為有機可乘，就叫計程車將對方載到馮的租屋處，並合力攙扶、公主抱方式將她帶回房間，2人再前後對女子性侵得逞。

台中地院刑事審理時，馮、莊均坦承不諱，有被害女子指控、驗傷、對話，及周邊監視器畫面，另警方也在女子內衣上採集到2人的DNA。

刑事庭認為，2人和女子素不相識，卻利用她酒醉無意識就帶回性侵，嚴重戕害其性自主權、釀身心受創，顯無可憫恕，若以刑法第59條情堪憫恕減刑，容易使其他利用人酒醉性侵者，心存僥倖、甘冒風險再犯，因此不予減刑。

刑事庭也說，女子受害後情緒不佳，審理過程也忍不住激動當庭大哭，表達對馮、莊所為深感憤怒，依乘機性交罪判馮、莊各3年10月徒刑。

女子再提附帶民事訴訟，主張遭2人侵害身體、貞操權，身心嚴重受創痛苦不堪，對2人求償精神撫慰金500萬元；馮、莊抗辯稱，女子求償金額過高，願意給付她30萬元。

民事庭查，馮、莊目前各自在工地、加油站上班，審酌兩造職業收入，也考量雙方不認識，馮、莊卻利用女子酒醉不知抗拒時侵害其身體，判2人應給付她100萬元。

馮男、莊男在夜店見女子爛醉帶回性侵，法院判2人各3年10月徒刑、應給付女子100萬元。示意圖／ingimage
馮男、莊男在夜店見女子爛醉帶回性侵，法院判2人各3年10月徒刑、應給付女子100萬元。示意圖／ingimage

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中 夜店 性侵

延伸閱讀

國小導師放學在教室性侵四年級女童…威脅不准說出去 判關4年定讞

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

恐怖少東夥少年強暴移工女友...持球桿痛毆錄影 「回家團圓」求保遭駁

正宮要小三不要聯絡丈夫 反被嗆「爭奪戰」法官判賠30萬

相關新聞

35歲兒被追債5年燒窗簾撒氣 老母代償200萬不忍了 法官准「由家分離」

台南有名老母親不堪35歲兒子在外積欠大筆債務，如不從即拿打火機作勢燒窗簾等要脅，還聲請保護令，5年來已為他償債逾200萬元，迄今仍有債權人找上門，精神上無法負荷，最後只好向法院請求兒子自家中分離，法官認兒子具謀生能力，應能自力更生，再無提供住居所必要而准了。

影／基隆港西20號碼頭貨櫃毒化物「氫氟酸」（化骨水）外洩 緊急封鎖

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物「氫氟酸」（俗稱化骨水）氣體的貨櫃，今天清晨5點30分發生外洩，現場已封鎖並管制人員進出，沒有人員傷亡，碼頭全面暫停作業。

吸毒後深夜騎車上路還持手機單手騎車 安平警取締違規再逮毒駕男

40歲陳姓男子昨天深夜11時許騎機行經台南市安平區安平路時，邊持手機邊單手騎車，員警覺得可疑，上前攔查，發現陳的精神狀態異常，且身上散發疑似毒品氣味；經採集唾液檢測，確認又是毒駕，詢問後今天依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦，分局今年已攔查72件毒駕。

海邊遊憩事故升溫 今年1至5月共26死、15人失蹤

夏季水域活動增加，海邊戲水、浮潛、SUP、賞景也暗藏風險。海巡署今天表示，今年1至5月已執行海域、岸際救生案件共163人，其中122人獲救、26人死亡、15人失蹤；單是5月救生案件就有43人，占前5月總數近三成，隨著暑假將至，海域遊憩事故恐再攀升。

「智慧聯網圍捕浪犬系統」進駐仁義潭遭愛狗人士干擾 嘉畜所監視蒐證

嘉縣流浪犬長年困擾地方，衍生交通事故、犬隻攻擊等問題，為提升流浪犬管制，嘉縣家畜疾病防治所與雲科大攜手，運用AIOT智慧聯網技術打造全國首創「巨型智慧捕犬圍籬」，家畜所再攜手雲科大電機工程系教授陳靜茹團隊，將同一套智慧捕犬系統移往山區熱點仁義潭周邊設置，希望改善當地流浪犬聚集問題，近來卻發現遭愛狗人士干擾，將依法究辦。

25元香菸換來貪汙罪 泰源監獄管理員判刑1年4月

法務部矯正署台東泰源監獄一名陳姓管理員，因將4支價值僅25元的七星香菸交給受刑人，被依貪汙治罪條例中的「對主管事務圖利罪」起訴。地院近日宣判，陳姓管理員判處有期徒刑1年4月、褫奪公權1年，緩刑2年，並須接受法治教育及繳交國庫3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。