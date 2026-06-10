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恐怖少東夥少年強暴移工女友...持球桿痛毆錄影 「回家團圓」求保遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣黃姓男子是一名女移工雇主之子，黃男與女移工曾交往，雙方因財務糾紛，黃涉在去年4月間，夥同另名少年，將女移工強押上車，載往偏遠山區，以鐵棍與高爾夫球桿毆打至無力反抗後，指示少年性侵女子，全程持手機錄影，一審黃遭重判9年10月，全案上訴台中高分院後，黃以「回家團圓」聲請具保停押，遭院方裁定駁回，延押至今年8月。

檢警調查，黃姓男子與一名外籍女移工曾交往，黃男因感情、金錢糾紛心生不滿，在2025年4月20日晚間以LINE約女子見面，到場後徒手強拉女子上車，啟動車門安全鎖，另指示同夥少年，奪走女子手機，以束帶綑綁手腳，再驅車前往苗栗縣卓蘭鎮偏僻山區。

抵達山區後，黃男與女子因債務問題再度衝突，隨即與少年共同強脫女子衣物，持鐵棍猛打至彎曲不堪，再換高爾夫球桿持續毆打，致女子頭部、胸部、四肢多處挫傷、無力反抗，黃男隨即命少年性侵女子，全程錄影留存影像。

苗栗地院審認，黃男犯行手段惡劣、情節重大，使女子身心飽受創傷，且案發後僅坦承拍攝少年性影像一罪，否認其餘犯行，迄未取得女子諒解，犯後態度不佳，依刑法加重強制性交罪等規定，並依兒少共犯加重其刑，分別量處有期徒刑1年2月、9年，應執行9年10月。

黃男上訴後，其辯護人以黃男無串證、逃亡之虞，並引用另案裁定聲請，具保停止羈押，陳稱黃男有「返家與家人團圓」的需求。

二審審酌，黃男所犯是最輕本刑5年以上之重罪，原審已判處有期徒刑9年10月，刑度非輕，客觀上有逃亡以規避審判的高度可能；辯護人所稱情狀及引用另案裁定，都不足以推翻羈押原因及必要性，具保、責付或科技設備監控，都難確保審判程序順利進行。

二審裁定，黃男從2026年6月起延長羈押2個月，交保聲請一併駁回。

苗栗縣黃姓男子涉夥少年毆打、性侵女移工，拍下過程，黃男欲交保，台中高分院近日駁回。示意圖／聯合報系資料照
苗栗縣黃姓男子涉夥少年毆打、性侵女移工，拍下過程，黃男欲交保，台中高分院近日駁回。示意圖／聯合報系資料照

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