趁酒醉無力反抗…男大生鎖門性侵2女 認罪和解獲緩刑

藍姓男大生邀約女性友人及其17歲同性伴侶到住處飲酒聚會，見少女不勝酒力，藉口抱她進房間休息，女性友人因關心也跟進房間，藍竟鎖上房門，對兩女性侵得逞；因藍認罪並與兩女達成調解，台南地院認為其深表悔意，依妨害性自主罪判刑2年、宣告緩刑4年。可上訴。

判決書指出，台南市藍姓大學生去年1月26日邀請一名女性友人及其17歲未成年同性伴侶至永康區住處飲酒聚會，現場還有其他男女總共8人；晚間11時許，藍藉口17歲少女酒醉，先將她抱進房間稱要讓她休息，女性友人關心同性伴侶，也跟進房間照顧。

結果藍姓男大生趁兩名女子均因酒醉無力反抗，先將房門鎖上，再脫下兩女衣物，以手指分別性侵兩女得逞，再用嘴親吻17歲少女嘴唇、下體，再用自己下體摩擦少女下體，同時對兩名女子強制性交；兩女酒醒後驚覺有異，共同向警方報案提告。

檢方偵訊、法院審理時，藍姓男大生始終承認犯行，與兩女及在場王姓證人陳述情節相符，認定事證明確，藍的犯行堪以認定；藍犯後主動請求與兩名女子調解，達成調解後已履行調解內容，法院認為藍存有積極彌補過錯心意及具體舉動。

合議庭指出，藍對少女所謂，觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，其他猥褻行為，屬於實行階段，為強制性交高度行為而吸收，不另論罪；對女性友人所為，觸犯強制性交罪，二罪犯意各別、行為互異，應分論併罰。

合議庭認為，藍姓男大生枉顧兩女意願而強制性交，侵害兩女性自主權，考量其是因一時性衝動，未能戒慎行止、謹守份際，衝動行事而罹刑章，其先前並無犯罪前科，素行並非欠佳，且犯後承犯行，彌補過錯，若科以最低法定刑度有期徒刑3年，猶嫌過重。

合議庭表示，藍的情況客觀上足以引起一般人同情，難認罪刑相當，犯罪情狀顯可憫恕，依刑法第59條規定均減輕其刑，對少女所犯部分依法先加後減。

合議庭審酌，藍為滿足一己性慾，使兩女因遭性侵害而承受苦痛，念其未飾詞狡辯、無端耗費司法資源，犯罪手段非對兩女施以凌虐及造成身體傷害嚴重程度，且已達成調解，犯後態度並非惡劣；依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑1年10月、強制性交罪判刑1年7月，應執行有期徒刑2年。

因藍已認錯並積極彌補過錯，目前就讀大學，提出歷年成績單及就讀證明書影本，經此偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，合議庭認為宣告徒刑以暫不執行為適當，宣告緩刑4年，並應於判決確定日起2年內接受法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。

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