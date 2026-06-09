補教師是「創意私房」會員...騙女學生試用胸貼 偷拍外流得賠50萬

台北市陳姓男子是補習班教師，也是「創意私房」色情網站會員，他在2018年間利用職務之便，以體驗豐胸產品為由，用寶特瓶裝密錄器方式，偷拍女學生裸胸畫面，2022年還將影片散布至通訊軟體群組，被害女學生身心受創罹患創傷後壓力症候群，憤而提告，台中地院審理後，判賠50萬元。

判決指出，陳姓男子在8年前在台北市某補習班擔任教師，他利用被害女學生因曾受其輔導課業而產生的信任感，以體驗豐胸產品為藉口，未經女方同意，使用事先安裝在寶特瓶內的密錄器，放置於教室或茶水間內，擅自偷拍女學生試用胸貼及裸露胸部的隱私畫面。

陳男不僅無故竊錄，更在2022年5月9日，將重製後的偷拍影片，上傳至通訊軟體Telegram中名為「拍攝小組」的4人群組，供群組成員觀看。

此案因台中檢警偵辦「創意私房」案後，查出陳男是會員，搜索後循線查獲。

被害女學生得知後，長期處於影片外流及恐遭他人認出的焦慮與恐懼中，導致罹患「精神創傷後壓力症候群」，需接受心理諮商，依侵權損害向陳男求償無故竊錄及散布行為，各45萬元，合計90萬元的非財產上損害賠償。

台中地院審理時，陳男不否認犯行，也願表達歉意、賠償，但他抗辯，女學生求償金額過高，超出經濟負擔能力，因他還有一名4歲女兒要養，陳男還說，上傳影片時已將女學生臉部進行「去識別化」處理，外觀上無從辨識真實身分，對女學生影響非大。

台中地院審認，陳男利用師生間的信任關係，誘騙被害人試用胸貼，藉機竊錄身體隱私部位、散布，嚴重侵害被害人的隱私權與性自主決定權，情節重大。

法官指出，從偷拍到散布期間跨越長達約4年，勢必損及被害人與人相處的安全感，導致女學生終日惶惶不安，所受痛苦程度非輕。

法官綜合考量雙方身分、地位、收入及財產狀況後，判決陳男就竊錄及散布行為應各賠償25萬元，合計應給付被害人50萬元，仍可上訴。