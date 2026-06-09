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蘆洲變態男狂問短裙妹罩杯多少！連續性騷3女竟無保請回 警請拘票抓人
新北市30歲黃男日前行經蘆洲時竟連續尾隨跟蹤3名女子並出言性騷擾，其中2名女子提告，蘆洲警逮人後依跟騷法及妨害自由移送並建請預防性羈押，但黃男獲無保請回。另1名被害女子昨PO網控訴，警已通知女子做筆錄並申請拘票查緝黃男到案。
遭黃男騷擾的女網友昨天在Threads發文指出，6日上午步行前往三民高中捷運站時，1名男子原本走在她前面，但卻不斷回頭看她，接著來到她身旁出言詢問罩杯多少，還一直問有沒有32E，讓女網友感到十分不適。
蘆洲警網路巡察發現後調閱監視器比對，確認涉案的黃男當天上午就連續跟蹤性騷2名女子，當天上午11時就被警方逮捕並依跟騷及妨害自由等罪嫌移送新北地檢署，警方同時建請預防性羈押，但黃男後來被無保飭回。
警方後續將通知PO文的女網友來警局報案，因黃男疑有再犯風險，警方將聲請拘票查緝黃男到案，並再次建請檢察官實施預防性羈押。
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