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打擊針孔偷拍 台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

針孔偷拍橫行，台南市政府經發局今天宣布完成全市公、民有市場及廣場型夜市「反偷拍專案巡檢」，全面盤查公廁及服飾攤商試衣間等易涉及隱私空間。經逐一檢測結果「均未發現任何偷拍設備」。

經發局表示，專案由市場處會同各市場自治會及夜市管理委員會執行，盤查範圍涵蓋公有市場59處，檢查公廁102間及試衣間63間；民有市場58處，檢查公廁58間及試衣間23間；廣場型夜市13處，檢查公廁14間。

局長張婷媛說，各場域經全面檢測後均無異常情形，顯示各管理單位平時對環境維護及場域管理已具一定成效。

市場處表示，對市場及夜市也會持續結合管理單位，維護安全消費環境、守護大家的安全和隱私。

市府表示，市場及夜市是民眾日常採買、休閒及觀光的重要場所，除提供優質消費環境，更應讓民眾安心使用各項公共設施。市府將持續督導各管理單位落實場域管理，打造兼具安全、友善與安心的消費環境，提升市民生活品質及城市形象。

市場處代理處長林士群說，隱私安全維護工作不能僅靠一次性專案，而需透過日常管理持續落實，會持續督導各管理單位加強自主巡檢，並不定期派員抽查，確保公共空間安全及隱私無虞。呼籲民眾如醉市場或夜市發現可疑設備或異常情形，可撥打市場處服務專線06-2796269反映，將立即會同警方查處，共同守護市民隱私權益與消費安全。

針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供
針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供

針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供
針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供

針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供
針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供

針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供
針孔偷拍橫行台南公布各市場及夜市「反偷拍」專案結果圖／市場處提供

偷拍 夜市 台南

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