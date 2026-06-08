NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪　士檢今聲明上訴

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，日前士林地院因認證據不足判無罪，士林地檢署今表示，檢方收到判決後，今已先聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

起訴指出，NONO被控2011年至2013年間分別在按摩會館消費時性侵女按摩師、與女子約會時在汽車內猥褻得逞，涉嫌強制性交、強制猥褻等罪；2名被害人原本沉默，但2023年見「Me Too運動」掀起，鼓起勇氣揭露NONO犯行。

NONO否認犯罪，稱沒印象、不認識被害女子等。其辯護律師則主張，所指案發按摩會館非隱密空間，NONO豈有可能在他人隨時會闖入的情況下犯罪？且被害女子稱有將手機號碼給NONO，到婦產科求診時未告知因性行為受傷，皆違反性侵被害人常情等。

NONO與另名女子是相約在北市人口稠密處見面，路上行人眾多，女子若遭猥褻，為何未當街求救等。

法官認為，NONO與女按摩師的網路對話紀錄，是NONO被控另涉他案後才形成的，距所指案發時間超過10多年，此外僅有女子單一指訴，難認NONO確有強制性交犯行。

另名女子指稱的案發處，是在台北市松山區延吉街路邊、NONO的汽車上，該路段人潮密集，女子若遭侵犯應可掙脫並下車求救，但該女未下車，而是由NONO載離現場，途中藉故下車離開，下車後也沒報警，後續也未向他人提及受害情事，核諸通念，該女反應確實與強制猥褻被害人相異，難憑單一指訴認定NONO有強制猥褻犯行。