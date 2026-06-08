快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵猥褻案，日前士林地院因認證據不足判無罪，士林地檢署今表示，檢方收到判決後，今已先聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

起訴指出，NONO被控2011年至2013年間分別在按摩會館消費時性侵女按摩師、與女子約會時在汽車內猥褻得逞，涉嫌強制性交、強制猥褻等罪；2名被害人原本沉默，但2023年見「Me Too運動」掀起，鼓起勇氣揭露NONO犯行。

NONO否認犯罪，稱沒印象、不認識被害女子等。其辯護律師則主張，所指案發按摩會館非隱密空間，NONO豈有可能在他人隨時會闖入的情況下犯罪？且被害女子稱有將手機號碼給NONO，到婦產科求診時未告知因性行為受傷，皆違反性侵被害人常情等。

NONO與另名女子是相約在北市人口稠密處見面，路上行人眾多，女子若遭猥褻，為何未當街求救等。

法官認為，NONO與女按摩師的網路對話紀錄，是NONO被控另涉他案後才形成的，距所指案發時間超過10多年，此外僅有女子單一指訴，難認NONO確有強制性交犯行。

另名女子指稱的案發處，是在台北市松山區延吉街路邊、NONO的汽車上，該路段人潮密集，女子若遭侵犯應可掙脫並下車求救，但該女未下車，而是由NONO載離現場，途中藉故下車離開，下車後也沒報警，後續也未向他人提及受害情事，核諸通念，該女反應確實與強制猥褻被害人相異，難憑單一指訴認定NONO有強制猥褻犯行。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

NONO 猥褻 性侵

延伸閱讀

國小導師放學在教室性侵四年級女童…威脅不准說出去 判關4年定讞

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 宜蘭宮主遭重判25年

車內強抱並觸摸胸部 40歲運動教練涉多次侵犯少女遭嘉檢起訴

台中律師服替代役竊法院內部文件…涉妨害電腦使用與洩密一審判刑

相關新聞

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪　士檢今聲明上訴

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，日前士林地院因認證據不足判無罪，士林地檢署今表示，檢方收到判決後，今已先聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

正宮要小三不要聯絡丈夫 反被嗆「爭奪戰」法官判賠30萬

葉姓女子與已婚的呂男有婚外情，呂男發現謝姓妻子知情後，對葉女說不要聯繫了，但葉女回「爭奪戰」。謝女希望葉女道歉，但認為對方沒有誠意，提告求償80萬元。葉女辯稱收入有限、交往時間短，謝女求償金額過高。法官審理後，判決葉女應賠償呂妻30萬元。

車內強抱並觸摸胸部 40歲運動教練涉多次侵犯少女遭嘉檢起訴

嘉義林姓田徑隊約聘僱國中小教練涉嫌利用帶隊訓練、比賽及開車載送等機會，多次對一名少女學員進行猥褻與性騷擾。檢察官偵查終結，認定其惡行明確，依利用權勢猥褻等罪嫌提起公訴。

表姨丈強制猥褻拍攝12歲少女裸照重判7年2月 審理期間竟再性騷擾她

台南市一名少女12歲時遭表姨丈藉口敷面膜，強行闖入浴室內摸胸、背及下體，還持手機拍攝，台南高分院依犯兒童及少年性剝削防制條例重判7年2月確定；二審審理期間，表姨丈竟再次對少女摸肩膀及大腿，還辯稱是要補償她，台南地院再依性騷擾罪判刑10月。可上訴。

影／台中女議員臉書見下流字今提告 回憶遭跟騷...強調「絕不妥協」

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言寫下「淫水」等性暗示及侮辱字眼的文字，今天在多位新議盟議員的陪同下，在台中市第六警分局前開記者會，強調對類似行為絕不妥協，還分享網友還傳送「喘息聲」的騷擾音檔，也提到2年前曾遭跟騷的經歷。第六警分局表示，將依法受理、依法偵辦。

國小狼師扮「爸爸」強逼男童脫褲 新竹、高雄3童受害

曾在新竹、高雄等縣市擔任國小代課老師的葉姓男子，被控利用學童對他的信任，多次在教室內以「檢查下體清潔」為藉口，強迫男童脫下內外褲供其觀賞、拍照，全案曝光後，檢警查出有3童受害，法官怒斥葉男行徑妨害學童身心發展，依強制猥褻、違反本人意願使兒童被拍攝性影像等罪判徒刑4年2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。