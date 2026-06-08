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正宮要小三不要聯絡丈夫 反被嗆「爭奪戰」法官判賠30萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓女子與已婚的呂男有婚外情，呂男發現謝姓妻子知情後，對葉女說不要聯繫了，但葉女回「爭奪戰」。謝女希望葉女道歉，但認為對方沒有誠意，提告求償80萬元。葉女辯稱收入有限、交往時間短，謝女求償金額過高。法官審理後，判決葉女應賠償呂妻30萬元。

謝女提告指出，15年前她與呂姓男子登記結婚，生育2名子女。今年1月初她發現葉姓女子多次以帶有性暗示及誘惑的言語，挑逗她的丈夫，還傳送親密照片及影片，訊息中暗示雙方已發生性行為。

謝女說，她的丈夫也在自白書坦承此事，葉女和她的丈夫交往顯已逾越普通男女朋友社交分際，嚴重侵害她的配偶權，並讓她受心理創傷無法平。

謝女表示，曾試圖與葉女協商，希望對方能道歉，但雙方通話過程中，葉女語氣囂張、出言挑釁，未展現想解決問題之誠意，因此訴請法院裁判，請求葉女負損害賠償責任，給付她80萬元。

葉女提出書狀聲明辯稱，她經營鹽酥雞店維生，礙於原物料上漲，獲利有限，且須扶養3名未成年子女，名下無其他不動產、動產、存款。謝女無法直接證明她與呂男間曾有性行為，她僅在今年1、2月間與呂男有逾越一般男女社交範圍行為，侵害時間甚短，謝女請求賠償80萬元過高。

基隆地方法院法官審理後指出，提女提出葉女與呂男對話紀錄，葉女傳送給呂男的訊息，有「寶貝的眼神會不會太有愛」、「我愛胖胖的你」、「好想愛愛」等示愛內容，並傳送她與呂男接吻、呂男擁抱並依偎在未穿上衣的葉女胸前等相片。

呂男收到葉女傳送的訊息及相片，未予以制止，且回覆「在辦公室一直傻笑好像不是太好」、「我同事都在偷瞄我」。呂男發現妻子知情後，向葉女表示「我老婆有看到你的抖音了」、「不要再連繫好了」，葉女則回「爭奪戰啊」。

法官依相關事證，認定葉女明知呂男有配偶，仍與他有超越一般正常社交友誼男女關係，並發生性行為，足以破壞謝女與呂男婚姻生活圓滿、安全及幸福，不法侵害謝女基於配偶及婚姻關係身分法益，謝女請求賠償有理。

法官審酌謝女的學歷為大學畢業，年收入約80萬元，名下無財產。葉女為高職畢業，經營鹽酥雞店，名下財產資料1筆，財產總額0元。衡量兩造經濟能力、社會地位、財產狀況及葉女行為，侵害謝女配偶權程度等情況，判決謝女求償金額以30萬元為適當。全案可上訴。　

葉姓女子與已婚的呂男有婚外情，呂妻希望葉女道歉，但認為對方沒有誠意，提告求償80萬元。基隆地方法院法官審理後，判決葉女應賠償呂妻30萬元。聯合報資料照
葉姓女子與已婚的呂男有婚外情，呂妻希望葉女道歉，但認為對方沒有誠意，提告求償80萬元。基隆地方法院法官審理後，判決葉女應賠償呂妻30萬元。聯合報資料照

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