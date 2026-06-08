車內強抱並觸摸胸部 40歲運動教練涉多次侵犯少女遭嘉檢起訴

嘉義林姓田徑隊約聘僱國中小教練涉嫌利用帶隊訓練、比賽及開車載送等機會，多次對一名少女學員進行猥褻與性騷擾。檢察官偵查終結，認定其惡行明確，依利用權勢猥褻等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，40歲的林男為嘉義市某國小、國中田徑隊聘僱擔任教練，於2024年8月間，利用帶隊至屏東移地訓練機會，在民宿房間內從後方環抱少女，並拉扯其內衣肩帶，言語騷擾。同年9月間，林男在訓練結束後的休息室內，再次從後方抱住少女。此外，林男曾2次在開車載送少女時，將其拉至駕駛座大腿上並觸摸胸部、親吻臉頰。同年9月下旬前往台北比賽時，林男也在樓梯間正面強行擁抱少女，直到察覺有人走動才作罷。

檢察官偵辦期間，林男否認犯行。檢方根據多名證人證詞、少女心理輔導諮商紀錄、校方調查報告書、性平會議紀錄，以及雙方通訊軟體對話紀錄等證據，認定林男犯罪事實明確。

檢方認為，林男利用權勢與機會欺凌懵懂少女，犯罪事實明確。由於其多次犯行犯意各別、行為互殊，因此請求法院予以分論併罰，依法嚴懲。