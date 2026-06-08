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中市議員黃佳恬遭網路性騷擾報警 7議員聲援

中央社／ 台中8日電

中國國民黨籍台中市議員黃佳恬，在臉書粉絲專頁發現性騷擾留言及不雅圖片，她今天在7名同黨議員陪同下，前往市警局第六分局報案提告，強調「網路不是法外之地」、不要隱忍。

黃佳恬為前國民黨市議員李麗華的女兒，本屆新當選市議員，2年前即首次收到網路性騷擾留言；她說，當時已提告，並查獲留言網友，雖然對方領有身心障礙手冊，但她未選擇和解，因覺得不能以此做為保護傘。

黃佳恬表示，她的臉書粉絲專頁留言區，4日出現張姓網友以簡體字留下不雅文字。她今天在同黨議員吳呈賢、吳建德、張彥彤、陳文政、邱愛珊、楊大鋐及賴順仁等人建議及陪同下，前往市警局第六分局報案提告；沒想到在提告前，竟然又收到不同網友傳來的不雅A片，她也一併提告。警方表示，全案依法受理和偵辦。

黃佳恬說，自己在網路分享的是關於台74線交通改善的市政質詢內容，卻有網友在公開留言區，留下充滿性暗示及露骨的文字，與公共政策毫無關聯，不僅令人感到不適，也已逾越正常言論表達的界線。

邱愛珊指出，民意代表透過社群平台與民眾溝通，是職務的一部分，但絕不代表任何人可以利用網路平台，進行性騷擾或惡意羞辱；面對不當言論若選擇沉默，只會助長加害者氣焰，希望藉此提醒社會大眾正視網路性騷擾問題。

楊大鋐認為，性別平等不應只是口號，社會大眾應共同譴責任何形式的性騷擾與性羞辱行為，讓每個人都能在安全、友善且受尊重的環境中，參與公共討論。

陳文政表示，近年政府積極推動性騷擾防治與性別平權工作，若對網路性騷擾採取消極態度，相關努力將大打折扣。他呼籲民眾若遭遇類似情形，應立即截圖保留證據，並向警方、法律專業人士或民代尋求協助。

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