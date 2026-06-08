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表姨丈強制猥褻拍攝12歲少女裸照重判7年2月 審理期間竟再性騷擾她

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名少女12歲時遭表姨丈藉口敷面膜，強行闖入浴室內摸胸、背及下體，還持手機拍攝，台南高分院依犯兒童及少年性剝削防制條例重判7年2月確定；二審審理期間，表姨丈竟再次對少女摸肩膀及大腿，還辯稱是要補償她，台南地院再依性騷擾罪判刑10月。可上訴。

該名少女因母親在高雄工作，從小住在台南市大姨婆家，2024年6月，12歲的少女在浴室洗澡，表姨丈詢問要不要敷臉，並持手機開門假藉幫她敷臉，卻伸手摸少女胸部，並沿身體往下撫摸至大腿內側及下體；表姨丈伺機拍攝少女裸照，少女告訴母親，母親報警提告。

原本因表姨丈承認犯行，與女童及其母親調解成立，承諾分期賠償所受損害，一審台南地院念其犯後態度尚可，並無前科，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判刑4年；沒想到二審審理期間，表姨丈竟再次性騷擾少女，台南高分院認惡性重大且無悔意重判7年2月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，去年3月15日中午12時許，表姨丈見13歲的少女走進台南市一間夾娃娃機店內，竟跟上從後方以雙手按壓少女雙肩，以此方式觸摸肩膀；3月30日晚間8時許，又在少女住處，趁少女不及抗拒走到其左手邊蹲下用手拍左大腿，性騷擾得逞。

少女告訴母親再次提告，偵訊時，表姨丈竟稱雖然有將手搭在少女肩膀、拍其大腿外側，但他不是要性騷擾，否認有性騷擾主觀犯意；辯稱他是跟小孩子在玩，互動一下，因為之前對她妨害性自主，才要補償她，「沒想到她竟然這樣對我」。

檢方認定，表姨丈主觀惡性重大，偵查中還辯稱是要補償她，堪認毫無悔改自省能力及意願；少女在敘述遭性騷擾時，情緒呈現很害怕及緊張狀態，表姨丈所為再次嚴重戕害其身心靈，不利於其從前案及本案創傷中復原，建請量處有期徒刑10月以上刑度，方符合罪刑相當原則。

法院審理時，表姨丈不再狡辯，承認犯行，合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序；考量其前對少女強制猥褻而經法院判刑，仍未收斂，為逞一己私慾，竟於前案二審審期間實施性騷擾犯行，顯然欠缺尊重身體自主權利觀念，讓少女證稱當下與事後感覺很不舒服。

法院審酌，依表姨丈騷擾日期，犯罪頻率非低，其各次犯罪動機、態樣、手段，同時斟酌數罪所反應其人格與犯罪傾向，整體評價應受矯治程度，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，共2罪，判刑6月，應執行有期徒刑10月。

台南市一名表姨丈被依犯兒童及少年性剝削防制條例重判7年2月確定，二審審理期間，表姨丈竟再次對少女摸肩膀及大腿。本報資料照片
台南市一名表姨丈被依犯兒童及少年性剝削防制條例重判7年2月確定，二審審理期間，表姨丈竟再次對少女摸肩膀及大腿。本報資料照片

性騷擾 浴室 台南

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