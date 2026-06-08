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運動教練涉猥褻學生 嘉檢依法起訴
林姓男子被控任嘉義市某中小學聘僱運動教練時，利用帶學生移地訓練，多次摟抱、觸摸被害人胸部等，林姓男子雖否認犯行，經證人指證，台灣嘉義地方檢察署依法起訴。
根據起訴書，林姓男子民國113年8月趁帶隊到外縣市移地訓練時，在民宿房內從後方環抱未成年被害人，也在同地點房內，從後方拉被害人內衣肩帶。
嘉檢表示，林姓男子113年9月在休息室從後抱住被害人，還利用開車載被害人時，2次將被害人從副駕駛座抱到駕駛座，動手觸摸被害人胸部及親吻臉頰。
嘉檢說，同年9月林姓男子帶選手到外縣市比賽時，在樓梯間抱被害人約1、2分鐘，直到有人走樓梯才停止。
嘉檢表示，經檢察官簽分及被害人訴請偵辦，林姓男子否認犯行，經多名證人證述，及被害人心理輔導諮商紀錄、校方調查報告書與性平會議紀錄，林姓男子與被害人通訊軟體LINE對話紀錄等，證明林姓男子全部犯罪事實，全案依利用權勢猥褻等罪嫌起訴。
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