快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中女議員臉書見下流字今提告 回憶遭跟騷…強調「絕不妥協」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言寫下「淫水」等性暗示及侮辱字眼的文字，今天在多位新議盟議員的陪同下，在台中市第六警分局前開記者會，強調對類似行為絕不妥協，還分享網友還傳送「喘息聲」的騷擾音檔，也提到2年前曾遭跟騷的經歷。第六警分局表示，將依法受理、依法偵辦。

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言，寫下不堪入目的文字，黃認為涉嫌性騷擾，今天在多位新議盟議員的陪同下，前往第六警分局提告。

黃佳恬說，該名網友不只在公開的臉書粉專上，留下極度不堪入目、帶有性暗示與侮辱字眼的留言，公布一段錄音檔，指網友還傳送一段充滿奇怪喘息聲的錄音檔，這讓她感到非常惡心與恐懼。

現場陪同報案的議員也齊聲強調，躲在鍵盤後面、使用假帳號或是私人訊息進行性騷擾，只要報警，警方都有能力將嫌犯揪出。

議員強調，網路平台屬於公共空間，留言必須遵守法律底線，也說「性騷擾零容忍，拒絕網路性騷，勇敢站出來」，鼓勵無論男女，只要遇到網路性騷擾、霸凌或恐嚇，都應該勇敢發聲並報案，讓加害者受到法律制裁。

第六警分局表示，將依規定受理，依法偵辦。

台中市議員黃佳恬遭網友留言性騷擾，黃今在新議盟議員陪同下，前往第六警分局報案。圖／摘自臉書
台中市議員黃佳恬遭網友留言性騷擾，黃今在新議盟議員陪同下，前往第六警分局報案。圖／摘自臉書

台中市議員黃佳恬（左三）遭網友留言性騷擾，黃今在新議盟議員陪同下，前往第六警分局報案。記者陳宏睿／攝影
台中市議員黃佳恬（左三）遭網友留言性騷擾，黃今在新議盟議員陪同下，前往第六警分局報案。記者陳宏睿／攝影

議員 台中市 性騷擾

延伸閱讀

花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了

台南警穿警褲逛廟會遭控襲臀！嚴重損害機關形象 分局祭二大過免職

醫師涉性騷懲戒標準不一引議 石崇良：年底前研議全國一致性原則

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

相關新聞

影／台中女議員臉書見下流字今提告 回憶遭跟騷...強調「絕不妥協」

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言寫下「淫水」等性暗示及侮辱字眼的文字，今天在多位新議盟議員的陪同下，在台中市第六警分局前開記者會，強調對類似行為絕不妥協，還分享網友還傳送「喘息聲」的騷擾音檔，也提到2年前曾遭跟騷的經歷。第六警分局表示，將依法受理、依法偵辦。

國小狼師扮「爸爸」強逼男童脫褲 新竹、高雄3童受害

曾在新竹、高雄等縣市擔任國小代課老師的葉姓男子，被控利用學童對他的信任，多次在教室內以「檢查下體清潔」為藉口，強迫男童脫下內外褲供其觀賞、拍照，全案曝光後，檢警查出有3童受害，法官怒斥葉男行徑妨害學童身心發展，依強制猥褻、違反本人意願使兒童被拍攝性影像等罪判徒刑4年2月。可上訴。

國小導師放學在教室性侵四年級女童...威脅不准說出去 判關4年定讞

南投縣某國小前導師江昭賢趁放學後在教室性侵2名女童，還恐嚇不准說出去，害女童被校方內部調查時只敢說「只是開玩笑」，其中一名女童部分已經判刑4年定讞；就性侵另名女童部分，最高法院再判刑4年，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。