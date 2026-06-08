影／台中女議員臉書見下流字今提告 回憶遭跟騷...強調「絕不妥協」

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言寫下「淫水」等性暗示及侮辱字眼的文字，今天在多位新議盟議員的陪同下，在台中市第六警分局前開記者會，強調對類似行為絕不妥協，還分享網友還傳送「喘息聲」的騷擾音檔，也提到2年前曾遭跟騷的經歷。第六警分局表示，將依法受理、依法偵辦。

台中市議員黃佳恬的臉書近日遭一名網友留言，寫下不堪入目的文字，黃認為涉嫌性騷擾，今天在多位新議盟議員的陪同下，前往第六警分局提告。

黃佳恬說，該名網友不只在公開的臉書粉專上，留下極度不堪入目、帶有性暗示與侮辱字眼的留言，公布一段錄音檔，指網友還傳送一段充滿奇怪喘息聲的錄音檔，這讓她感到非常惡心與恐懼。

現場陪同報案的議員也齊聲強調，躲在鍵盤後面、使用假帳號或是私人訊息進行性騷擾，只要報警，警方都有能力將嫌犯揪出。

議員強調，網路平台屬於公共空間，留言必須遵守法律底線，也說「性騷擾零容忍，拒絕網路性騷，勇敢站出來」，鼓勵無論男女，只要遇到網路性騷擾、霸凌或恐嚇，都應該勇敢發聲並報案，讓加害者受到法律制裁。

第六警分局表示，將依規定受理，依法偵辦。

台中市議員黃佳恬遭網友留言性騷擾，黃今在新議盟議員陪同下，前往第六警分局報案。圖／摘自臉書