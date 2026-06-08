國小狼師扮「爸爸」強逼男童脫褲 新竹、高雄3童受害

曾在新竹、高雄等縣市擔任國小代課老師的葉姓男子，被控利用學童對他的信任，多次在教室內以「檢查下體清潔」為藉口，強迫男童脫下內外褲供其觀賞、拍照，全案曝光後，檢警查出有3童受害，法官怒斥葉男行徑妨害學童身心發展，依強制猥褻、違反本人意願使兒童被拍攝性影像等罪判徒刑4年2月。可上訴。

判決指出，葉男2017年起曾在新竹擔任國小代課老師，隔年考到高雄正式老師，隨即轉往高雄某校任教。

在高雄任教期間，葉男利用男童對他的信任，要求男童稱呼他為「爸爸」，藉此建立親密的偽父子關係，多次在教室內以「檢查下體清潔」為藉口，強迫男童脫下內外褲供其觀賞、拍照，若男童不從，葉男還會以「爸爸」權威要求男童就範。

葉男犯行直到2023年才被被害男童的家長發現，氣得報警提告，檢警偵辦時，發現葉男在新竹任教時，就曾誘使任教班級的國小男童脫下褲子，以檢查下體清潔為由，讓他觀賞生殖器，連同高雄被害男童在內，共有3童被葉男逼迫。

高雄地院審理時，葉男坦承有觀看及拍下男童下體，但辯稱是衛教考量才檢查，且是孩子們自願給他看，並無強迫。

但法官發現，葉男常以「爸爸」口吻與孩子對話，若學童回訊晚了或已讀不回，葉男就會在群組內以「我不想說了」、「怎麼都已讀不回」等言語給予孩子精神壓力。

法官審酌相關事證後，痛批葉男身為教育者，竟為一己私慾侵害兒童性自主權，考量其坦承部分客觀犯行，且已與兩童家長以各15萬元達成和解並賠付完畢，另一名男童家長也不追究，最終三罪併罰，合併判刑4年2月，可上訴。