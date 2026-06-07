快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 宜蘭宮主遭重判25年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「過氣、補氣」調理，甚至要求其丈夫帶兒子外出迴避。宜蘭地院審理，認定黃男利用鬼神之說壓制被害人理性思考，涉犯強制性交共39罪，惡性重大且狡辯未和解，一罪一罰，重判黃男25年徒刑。

判決指出，黃男自2015年起在宜蘭頭城鎮開設宮廟供奉王爺，白天從事泥水工、晚間接受信眾問事。被害婦人因長期飽受躁鬱症所苦，且深受宗教迷信影響，經丈夫同事介紹前往問事而結識黃男。黃男見婦人心智脆弱，先是恐嚇她被多隻厲鬼纏身，前世造業「有黑令旗」，若不透過儀式處理恐會危及性命。

2020年初，婦人不慎跌倒導致頸部受傷，再度與丈夫前往求助。黃男竟瞎扯婦人的頭部撞擊導致「靈魂破一個洞」，一般的推拿推拿已無法將氣補足，必須假借王爺旨意，以男女發生性關係的特殊手段才能「過氣、補氣」。

婦人身體疼痛無助而深信不疑，其丈夫起初察覺有異而拒絕，但在妻子不斷哭訴「傷勢是丈夫造成」的心理勒索，及黃男宣稱「夫妻行房會過惡鬼」等恐嚇下，最終無奈妥協。

兩人首次發生性行為時，丈夫被迫帶著兒子外出迴避。自2020年12月至2023年11月期間，黃男陸續在宮廟及婦人住家，違反意願性侵多達39次，假調理之名行侵犯之實。直到婦人因長期承受巨大精神壓力，身心崩潰向警方報案，這起離譜「假神棍、真性侵」案才東窗事發。

黃男在法院審理時矢口否認，辯稱特殊治療有經過夫妻倆仔細考慮並同意；其辯護人甚至指稱，婦人與丈夫已有1年多沒有行房，是婦人自己購買情趣用品，以治療當藉口尋求偷情，屬於自由意志展現。

宜蘭地院合議庭嚴厲駁斥辯詞，強調被害人長期躁鬱就醫，心靈比一般人脆弱，被告利用科學無法印證的鬼神之說，趁人急迫無助時，惡意壓制被害人夫妻的理性思考空間，迫使其做出損己的性交決定，屬於刑法上「違反意願之方法」。

法官痛批黃男利用信眾的無助與信任，為逞私慾敗壞社會風氣，且犯後態度惡劣，至今未與被害人和解，毫無悔意。法院最後針對39次強制性交罪，每罪各處3年6月徒刑，合併定應執行有期徒刑25年。全案仍可上訴。

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。本報資料照片
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。本報資料照片

宜蘭 丈夫 性行為

延伸閱讀

結婚證書如廢紙？陸身障女以為嫁真愛 遭丈夫「隱婚3年」還揪偷吃證據

單親媽詐騙755萬「哭窮」還不出 法官見1狀況要她全賠

花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了

替未成年性侵案擺脫20年追訴限制！20歲前不納計下周可望過初審

相關新聞

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 宜蘭宮主遭重判25年

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「過氣、補氣」調理，甚至要求其丈夫帶兒子外出迴避。宜蘭地院審理，認定黃男利用鬼神之說壓制被害人理性思考，涉犯強制性交共39罪，惡性重大且狡辯未和解，一罪一罰，重判黃男25年徒刑。

男遭控持手機「高角度猛拍女低胸」 鬧區奔逃遭眾人追逮

台北市警方今凌晨獲報，信義區有女子遭當街偷拍私密處，員警介入後當事女子當場提出告訴，遭控偷拍的蘇姓男子則不願配合察看手機，警方依現行犯逮人並查扣手機，依妨害秘密罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

女控遭強上卻放任16通來電震動 法院認證據不足判決男網友無罪

嘉義有男女網友相約逛街、共處一室，事後男方遭控強行發生性行為。男網友辯稱雙方為合意性交，並指過程中女方放任16通來電不接，法官審視男方說法與通聯紀錄吻合，加上女方對案發過程數度沉默交代不清，證詞存有保留且事後反應與常理背離，嘉義地方法院因證據不足，判決男網友無罪。可上訴。

包養網約少女宿舍奪初夜 公司負責人「多次激戰」賠45萬換緩刑

新竹縣一間公司負責人蔡姓男子2022年8月間透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣（化名），蔡聲稱願以每月3萬包養，但須與小欣發生性行為作為對價，之後蔡將小欣約到公司員工宿舍奪走其初夜，後續雙方又激戰多次，卻被小欣母親得知，怒對蔡男提告；新竹地院審理終結，蔡男因賠償45萬元換取和解，獲判緩刑。

田姓男子趁校園開放計畫偷拍 3校23名少女、女童受害 法官不准他緩刑

台南田姓男子去年利用高中、國小3校校園開放機會潛入女廁偷拍，不僅以手機攝錄，還架設針孔設備側錄，最長達4小時，有1名女童發現後向師長求助，警方循線找上門，在其電腦內發現另有22人受害，田提10萬賠償遭拒，法官認他計畫性拍攝未成年人性影像應執行1月10日，不准緩刑。

十軍團指揮部辦公室淪炮房…軍人結婚7天就偷吃 漢光留守多次性交

吳姓女子擔任職業軍人，卻和剛結婚7天的人夫同袍婚外情，2人趁漢光留守期間在陸軍第十軍團指揮部戰情主任的辦公室、大辦公室及停車場性交多次，2人對話還稱「辦公室打炮」，人夫的軍官妻子主張遭侵害配偶權對吳求償100萬元，法院判吳女應給付女軍官50萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。