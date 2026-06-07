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男遭控持手機「高角度猛拍女低胸」 鬧區奔逃遭眾人追逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方今凌晨獲報，信義區有女子遭當街偷拍私密處，員警介入後當事女子當場提出告訴，遭控偷拍的蘇姓男子則不願配合察看手機，警方依現行犯逮人並查扣手機，依妨害秘密罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方調查，信義警分局三張犁派出所今凌晨2時許獲報，一名年約20多歲女子指稱，案發時她身穿低胸上衣蹲坐路邊，卻發現30歲蘇男持手機靠近，不斷以高角度朝她胸口拍攝，懷疑蘇男刻意偷拍私密處。

一旁另名正在直播的男子也向員警表示，案發時女子蹲坐路邊，情緒激動地講電話，他原本想上前關心，卻意外發現蘇男靠近女子並持手機拍攝，與一般關心舉動不同。

該名女子察覺後立即上前要求查看並刪除影像，蘇男卻轉身跑離現場，目擊民眾見狀隨即協助攔阻蘇男並報警處理。

警方介入後，蘇男否認偷拍，也拒絕配合警方查看手機內容。因女子當場正式提告，員警仍依現行犯將蘇男逮捕，並查扣其手機作為證物，詢後依法送辦。

警方表示，未經他人同意拍攝他人隱私部位，可能涉及妨害秘密等刑事責任，呼籲民眾如發現疑似偷拍或其他侵害隱私行為，應立即保全相關證據並撥打110報案，由警方依法處理，以維護自身權益。

信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾今早說明案情。圖／警方提供
信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾今早說明案情。圖／警方提供

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