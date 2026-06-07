女控遭強上卻放任16通來電震動 法院認證據不足判決男網友無罪

嘉義有男女網友相約逛街、共處一室，事後男方遭控強行發生性行為。男網友辯稱雙方為合意性交，並指過程中女方放任16通來電不接，法官審視男方說法與通聯紀錄吻合，加上女方對案發過程數度沉默交代不清，證詞存有保留且事後反應與常理背離，嘉義地方法院因證據不足，判決男網友無罪。可上訴。

男女雙方因玩線上遊戲相識，2025年3月3日2人中午聯繫，相約至嘉義市東區耐斯百貨逛街，隨後前往女方租屋處看電視。男網友被指控在當天下午4時50分許，不顧女方口頭與肢體拒絕，強行發生性行為1次，男方辯稱雙方是合意性交，仍因涉犯強制性交罪嫌被檢方提起公訴。

法院審理時，比對通訊截圖發現，女方的李姓男性友人因擔心其狀況，在短短幾分鐘內持續撥打了16通語音電話。男方供稱，當時手機不斷來電震動，他曾主動拿給女方看，並詢問「是不是男朋友？要不要接？」女方看過後僅冷淡表示「不是」，並表明不想接電話。此情節與客觀來電時間完全吻合。法官認為，女方處所為小套房，如有來電震動，豈有男方知悉而女方毫無察覺之理，可見女方自稱沒聽到震動、不確定男方知不知道有來電的證詞，顯有保留。

又雙方回到租屋處後，女方在設有獨立衛浴的情況下，卻選擇當著男方的面更換輕薄洋裝，此客觀表現確實容易影響男方對後續肢體接觸是否違反意願的判斷，進而產生對方也有參與親密行為意願的誤解。此外，女方在審理時對於遭到強迫的肢體細節，多以「忘記了」或長時間沉默回應。當女方表明拒絕時，男方隨即停止動作並依要求準備離去，顯示雙方當時始終處於可溝通且男方願意尊重其意願的狀態。

更讓合議庭產生合理懷疑的是女方的案後反應。她在事發後第一時間向友人傳訊時，內文是「對不起」而非尋求救援，且「被硬上」一詞是由友人先行引導提出。最關鍵的是，男方離開後20分鐘內，女方不僅主動傳送銀行帳號，還能具體計算並要求男方分擔先前唱KTV的款項。法院認為，這種社會功能完好的客觀表現，與一般性侵害被害人會產生的極度厭惡、恐懼等創傷反應明顯背離。

法院認為無法充分證明男網友具備強制性交的犯意與客觀行為，因此依法判決無罪。