包養網約少女宿舍奪初夜 公司負責人「多次激戰」賠45萬換緩刑

新竹縣一間公司負責人蔡姓男子2022年8月間透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣（化名），蔡聲稱願以每月3萬包養，但須與小欣發生性行為作為對價，之後蔡將小欣約到公司員工宿舍奪走其初夜，後續雙方又激戰多次，卻被小欣母親得知，怒對蔡男提告；新竹地院審理終結，蔡男因賠償45萬元換取和解，獲判緩刑。

法官調查，蔡男於2022年8月透過「85寶貝包養網」認識少女小欣，並約在新竹縣寶山鄉公司宿舍內見面，並告知願以每月3萬元包養對方，事後二人激戰多次，蔡男也依約給錢。

小欣稱，第一次見面時，蔡男正面將她壓制在沙發上硬拖衣褲，她當下很害怕有掙扎，因為她是初夜，蔡男一度放棄，說之後每個月都會匯錢，但是要聽他的話每個月跟他見面。

蔡男自2023年2月、3月、7月都陸續約小欣到公司宿舍見面，雙方發生性行為後，蔡再給予對方1萬元或3萬元，之後卻被小欣母親得知兩人關係，怒提告訴。

法官認為，蔡男明知小欣未滿18歲，正處於身心與人格發展重要階段，竟為求自己性慾之滿足，仍與其為有對價的性交行為，有害少女身心健全發展，然事後已與少女和解，並已依約賠償45萬元完畢，審酌依兒童及少年性剝削防制條例成年人與少女為有對價性交罪，判刑10月，緩刑2年。