田姓男子趁校園開放計畫偷拍 3校23名少女、女童受害 法官不准他緩刑

台南田姓男子去年利用高中、國小3校校園開放機會潛入女廁偷拍，不僅以手機攝錄，還架設針孔設備側錄，最長達4小時，有1名女童發現後向師長求助，警方循線找上門，在其電腦內發現另有22人受害，田提10萬賠償遭拒，法官認他計畫性拍攝未成年人性影像應執行1月10日，不准緩刑。

檢方起訴，田於去年1月18日中午11時43分許在某⾼中廁所內，趁⾝分不詳少女1⼈不知情狀態下，以⼿機錄影及架設針孔攝影設備錄影⽅式，從隔間隔板下⽅空隙，拍攝少女如廁過程中裸露下體的性影像。

去年11月29日10時56分許至同日下午2時35分許，他以相同手法，潛入某國小女廁內，拍攝女童及其他⾝分不詳13名兒童在如廁過程中裸露下體性影像。然而，女童如廁過程中⾒田持⼿機穿越隔板下⽅側錄其如廁的畫⾯，隨即向老師及主任求助後，報警處理。

未料，正當警方據報循線追查的同時，他於同年12月6日11時54分許⾄12時47分許，又潛入另所國小廁所內，再以相同手法，透過隔間與隔間隔板下⽅空隙， 拍攝身分不詳8名兒童在如廁過程中裸露下體性影像 ｡

直至同年12月10日，警方持搜索票搜索田的住家及機車，並扣得電腦主機1台 ､ 針孔攝影設備1組 及手機1支，罪證確鑿。他則坦承犯行。

台南地院審酌，田無視法律對他人隱私權保護，利用高中及小學舉辦活動開放校園機會，無故攝錄未成年人如廁身體隱私部位，侵害他人個人隱私，顯然欠缺尊重他人隱私觀念，所為很不應該。

同時，考量他各次犯行偷拍期間、人次，及其犯後坦認犯行態度，雖他希望能與女童調解，並願賠償10萬元，但家長無調解意願且表示提告並非為獲得賠償，僅為保護子女，期望他改過。

法官認田犯拍攝未成年人性影像罪共3罪，應執行有期徒刑1年10月，可上訴。然而，他的律師請求對他為緩刑宣告，法官審酌他利用校園開放機會有計畫犯案，不僅使用手機攝錄，更架設針孔攝影設備錄影側錄，手段惡劣，被害人並非僅有告訴人，尚有身分不詳兒童21人、少年1人，不予緩刑。