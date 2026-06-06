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恐怖男同事長期跟蹤妙齡女回家 半夜拿她安全帽、鞋子猛聞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子愛慕女同事，卻長期跟蹤她回家，還趁半夜在其大門前擅自拿起安全帽、鞋子嗅聞，女子透過監視器驚見林脫序行為報警；法院直言，林在現代法治社會，卻不顧及他人自由選擇交友意願而騷擾，依跟蹤騷擾罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，林男單方面對女同事有好感，2023年起就會跟蹤對方回家，後來每間隔1至2個月，常趁半夜跑到女子住處附近徘徊。

檢警查出，林男2024年9月16日半夜2點多，在女子家門口擅自拿起她的安全帽來聞，聞完安全帽不夠，再從鞋櫃中拿女子的布鞋出來繼續聞，聞夠了才放回原處。

此外，林2025年6月6日同樣趁半夜2點多，再次跑到女子家前，並在機車、鞋櫃旁徘徊，以此方式騷擾女子，造成她心生畏怖，足以影響日程生活。

檢方訊時，林男坦承不諱，被害女子也指證歷歷，並提出監視器畫面等佐證，偵結依違反跟蹤騷擾防治法將林向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林男在現代法治化的社會，未顧及尊重他人之自由選擇交友意願，竟以跟蹤騷擾行為，導致女子心生畏懼並影響日常生活及社會活動。

中院考量，林犯後坦承，但沒有和女子達成調解，斟酌其動機、所生危害等，依跟蹤騷擾罪判他3月徒刑，得易科罰金。

林男跟蹤女同事回家，半夜擅自拿她安全帽、鞋子來聞，釀對方心生畏怖。示意圖／ingimage
林男跟蹤女同事回家，半夜擅自拿她安全帽、鞋子來聞，釀對方心生畏怖。示意圖／ingimage

跟蹤騷擾 安全帽 監視器 同事

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