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台南警穿警褲逛廟會遭控襲臀！嚴重損害機關形象 分局祭二大過免職

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林斗南日前一場宮廟活動中，有名女舞者疑似遭人觸摸臀部，並請廟會人員找出涉性騷的男子對質，男子堅決否認而引發眾怒，當場道歉。而該名男子經起底竟是台南市警一分局警備隊周姓警員，警分局依法送辦外，召開考績委員會後決議祭出二大過免職。

據指出，當時周穿著警褲，不只涉犯性騷擾，更嚴重損害警察機關的形象。因此，分局昨晚召開考績會，針對他穿著警褲涉性騷擾的情節深入討論，認定行為符合破壞紀律情節重大，決議對周員祭出二大過免職，並建議先將他調離原單位。全案則送市警局審核。

第一警分局指出，經網路情蒐發現，周姓警員於6月3日休假期間，在雲林縣某宮廟涉嫌性騷擾女性，分局已於第一時間主動調查偵辦，通知被害人製作筆錄，提出性騷擾申訴及告訴。

分局表示，周姓警員對被害人性騷擾行為，經分局調查完畢，刑事告訴部分，移送台南地檢署偵辦，行政申訴則移請台南市府續處審議。

然而，分局昨上午對外說明，原對他函送法辦並列汰除對象，晚間召開考績會，認他穿著警褲前往，已嚴重損害警察機關形象，最後決議祭出祭出二大過免職。

台南市警一分局將周依法送辦外，召開考績委員會後決議祭出二大過免職。圖／本報資料照片
台南市警一分局將周依法送辦外，召開考績委員會後決議祭出二大過免職。圖／本報資料照片

警察 性騷擾 台南 考績

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