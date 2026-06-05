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養生館艷幟高張被警當場查獲 負責人、管理人判處徒刑逾兩年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市兩家養生館被檢舉從事色情服務，去年警方獲報聲請搜索票前往，當場查獲養生館媒介性交易。彰化地方法院審結，依共同犯意圖營利而容留使少年為有對價之猥褻罪等四罪，判處負責人有期徒刑5月至1年7月，徒刑得易科罰金部分，應執行有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，員林市這兩家養生館分別在2024年11月、2025年9月設立，負責人雇用1人擔任兩店管理人，雇用2人擔任櫃台人員，這兩店經營方式均為小姐為男客按摩生殖器和「打手槍」，收費方式為1小時1700元或90分鐘2500元，小姐收取報酬1千元或1500元，餘700元或1千元由養生館抽取。

這兩家養生館容留並媒介3名成年女子與不特定男客從事「打手槍」的猥褻行為，2025年7月一名高中少年透過104求職網應徵按摩師工作，在養生館自2025年7月初工作到同年11月。

兩家養生館艷幟高張名聲傳開，警方接獲檢舉，聲請搜索票先到一家養生館，當場查獲一名小姐剛與邱姓男客結束性交易，另一名小姐剛為陳姓男客按摩，警方到第二家養生館查扣工作手機等相關證物。

彰化地院審酌，兩家養生館負責人與管理人無視法令禁止，共同容留成年女子及少年與他人猥褻以營利，危害社會善良風氣及治安，自不可取，考量二人自始坦承犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、分工模式、前科素行，暨斟酌兩人家庭生活經濟情況等一切情狀，分別判決如下。

養生館負責人共同犯意圖營利而容留使少年為有對價之猥褻罪，處有期徒刑1年7月，罰金2萬元，又共同犯意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利，共三罪，各處有期徒刑5月。有期徒刑得科罰金部分，應執行有期徒刑8月。

養生館管理人共同犯意圖營利而容留使少年為有對價之猥褻罪，處有期徒刑1年6月，罰金1萬元，又共同犯意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利，共三罪，各處有期徒刑3月。有期徒刑得科罰金部分，應執行有期徒刑6月。

彰化地方法院分別判處養生館負責人、管理人各四罪，加起來徒刑超過兩年以上。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院分別判處養生館負責人、管理人各四罪，加起來徒刑超過兩年以上。記者簡慧珍／攝影

性交易 猥褻

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