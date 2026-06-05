花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了

花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排新進女同仁入住飯店同個房間，並藉故限制對方離開，被害人逃離後報警，向縣府提出性騷擾申訴。受害人今天委託友人代發聲明，表示遭劉推倒進行不當碰觸與侵犯，身心嚴重創傷，對方至今沒有表達任何公開歉意與悔意，只想私了，她會透過司法程序追究到底，絕不退讓。劉男已被調離原職，縣府政風處表示，目前由廉政署調查，查證屬實將從嚴究責。

民進黨花蓮市民代表參選人彭鈺茹下午在臉書代當事人「小美」（化名）貼出聲明，彭說，小美是她的朋友，事發後非常驚恐害怕，當時就請她協助並討論接下來能怎麼做；日前媒體無預警刋出新聞，面對眾多說法，「小美」希望能說出自己的感受與想法，因此委託她代發聲明，彭也請外界給予當事人更多理解與尊重，避免二度傷害。

「小美」聲明全文如下：

115年5月18日，我因公務出差前往台北，遭該名主任安排入住同一間雙人房。我當下即多次明確表達拒絕與異性主管同房，甚至表示願意自行負擔費用另行訂房，但對方並不理睬。當晚我返回飯店，要取回個人物品準備離開時，竟遭主任強行阻攔、擁抱，甚至推倒我後進行不當碰觸與侵犯。整個過程對我造成嚴重身心創傷，事後長時間陷入恐懼、失眠、自責與情緒低落之中。 我認為這是涉及權力不對等的職場性騷擾、性暴力及公務體系管理失當等重大問題。當一名基層女性工作者在面對上級主管時，多次表達拒絕卻仍無法獲得尊重；當職務關係成為壓力來源；當受害者必須偷偷自費訂房保護自己的人身安全，這樣的職場環境，還有誰能安心工作？ 遺憾的是，事件發生至今，對方未曾誠實面對自己的行為，也沒有向我表達任何公開歉意與悔意，在對話過程中，對方始終迴避問題核心，甚至收回關鍵訊息等。他一再想要私了、息事寧人，甚至他的太太也對我施加很大的壓力，要拿10萬元壓下這件事，這些都讓我承受更大的心理壓力與傷害。 因此我決定透過司法程序追究到底，絕不姑息，也絕不退讓。我知道沉默不會讓傷害消失，只有勇敢站出來，才能避免出現下一位受害者。現在本案已進入調查程序，由司法機關釐清真相，希望能透過司法調查，還原事件真相，揭發加害者的惡行，為受害者討回公道，更讓社會知道，任何侵害他人的行為，都必須付出應有代價。 在新聞揭露後，也有人提到該主任已不是第一次性騷擾女性，我認為主管機關法務部廉政署有責任對我及所有可能案件依法調查、秉公處理、清查過去是否有該主任的相關申訴案，而且絕不能護短、不能讓制度成為包庇加害者的保護傘，也不能讓過去的類似事件被壓下。 這位主任是將近30年的公務員，他在犯案後立即申請退休以逃避責任。他位高權重，有高額的退休金與有權力的職位，我認為他必須受到嚴懲，事情絕對不能雷聲大雨點小。

花蓮縣政府某政風室主管被控上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供