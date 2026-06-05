花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了
花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排新進女同仁入住飯店同個房間，並藉故限制對方離開，被害人逃離後報警，向縣府提出性騷擾申訴。受害人今天委託友人代發聲明，表示遭劉推倒進行不當碰觸與侵犯，身心嚴重創傷，對方至今沒有表達任何公開歉意與悔意，只想私了，她會透過司法程序追究到底，絕不退讓。劉男已被調離原職，縣府政風處表示，目前由廉政署調查，查證屬實將從嚴究責。
民進黨花蓮市民代表參選人彭鈺茹下午在臉書代當事人「小美」（化名）貼出聲明，彭說，小美是她的朋友，事發後非常驚恐害怕，當時就請她協助並討論接下來能怎麼做；日前媒體無預警刋出新聞，面對眾多說法，「小美」希望能說出自己的感受與想法，因此委託她代發聲明，彭也請外界給予當事人更多理解與尊重，避免二度傷害。
「小美」聲明全文如下：
115年5月18日，我因公務出差前往台北，遭該名主任安排入住同一間雙人房。我當下即多次明確表達拒絕與異性主管同房，甚至表示願意自行負擔費用另行訂房，但對方並不理睬。當晚我返回飯店，要取回個人物品準備離開時，竟遭主任強行阻攔、擁抱，甚至推倒我後進行不當碰觸與侵犯。整個過程對我造成嚴重身心創傷，事後長時間陷入恐懼、失眠、自責與情緒低落之中。
我認為這是涉及權力不對等的職場性騷擾、性暴力及公務體系管理失當等重大問題。當一名基層女性工作者在面對上級主管時，多次表達拒絕卻仍無法獲得尊重；當職務關係成為壓力來源；當受害者必須偷偷自費訂房保護自己的人身安全，這樣的職場環境，還有誰能安心工作？
遺憾的是，事件發生至今，對方未曾誠實面對自己的行為，也沒有向我表達任何公開歉意與悔意，在對話過程中，對方始終迴避問題核心，甚至收回關鍵訊息等。他一再想要私了、息事寧人，甚至他的太太也對我施加很大的壓力，要拿10萬元壓下這件事，這些都讓我承受更大的心理壓力與傷害。
因此我決定透過司法程序追究到底，絕不姑息，也絕不退讓。我知道沉默不會讓傷害消失，只有勇敢站出來，才能避免出現下一位受害者。現在本案已進入調查程序，由司法機關釐清真相，希望能透過司法調查，還原事件真相，揭發加害者的惡行，為受害者討回公道，更讓社會知道，任何侵害他人的行為，都必須付出應有代價。
在新聞揭露後，也有人提到該主任已不是第一次性騷擾女性，我認為主管機關法務部廉政署有責任對我及所有可能案件依法調查、秉公處理、清查過去是否有該主任的相關申訴案，而且絕不能護短、不能讓制度成為包庇加害者的保護傘，也不能讓過去的類似事件被壓下。
這位主任是將近30年的公務員，他在犯案後立即申請退休以逃避責任。他位高權重，有高額的退休金與有權力的職位，我認為他必須受到嚴懲，事情絕對不能雷聲大雨點小。
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