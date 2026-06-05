快訊

睡覺前記得關窗！全台大雨下不停 大雷雨狂轟7縣市

求子心還不夠累？知名送子鳥生殖中心爆偷拍 檢警搜索約談總院長

整理包／刪了哪些？牽動台股多空走勢 四大ETF最新成分股調整一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排新進女同仁入住飯店同個房間，並藉故限制對方離開，被害人逃離後報警，向縣府提出性騷擾申訴。受害人今天委託友人代發聲明，表示遭劉推倒進行不當碰觸與侵犯，身心嚴重創傷，對方至今沒有表達任何公開歉意與悔意，只想私了，她會透過司法程序追究到底，絕不退讓。劉男已被調離原職，縣府政風處表示，目前由廉政署調查，查證屬實將從嚴究責。

民進黨花蓮市民代表參選人彭鈺茹下午在臉書代當事人「小美」（化名）貼出聲明，彭說，小美是她的朋友，事發後非常驚恐害怕，當時就請她協助並討論接下來能怎麼做；日前媒體無預警刋出新聞，面對眾多說法，「小美」希望能說出自己的感受與想法，因此委託她代發聲明，彭也請外界給予當事人更多理解與尊重，避免二度傷害。

「小美」聲明全文如下：

115年5月18日，我因公務出差前往台北，遭該名主任安排入住同一間雙人房。我當下即多次明確表達拒絕與異性主管同房，甚至表示願意自行負擔費用另行訂房，但對方並不理睬。當晚我返回飯店，要取回個人物品準備離開時，竟遭主任強行阻攔、擁抱，甚至推倒我後進行不當碰觸與侵犯。整個過程對我造成嚴重身心創傷，事後長時間陷入恐懼、失眠、自責與情緒低落之中。

我認為這是涉及權力不對等的職場性騷擾、性暴力及公務體系管理失當等重大問題。當一名基層女性工作者在面對上級主管時，多次表達拒絕卻仍無法獲得尊重；當職務關係成為壓力來源；當受害者必須偷偷自費訂房保護自己的人身安全，這樣的職場環境，還有誰能安心工作？

遺憾的是，事件發生至今，對方未曾誠實面對自己的行為，也沒有向我表達任何公開歉意與悔意，在對話過程中，對方始終迴避問題核心，甚至收回關鍵訊息等。他一再想要私了、息事寧人，甚至他的太太也對我施加很大的壓力，要拿10萬元壓下這件事，這些都讓我承受更大的心理壓力與傷害。

因此我決定透過司法程序追究到底，絕不姑息，也絕不退讓。我知道沉默不會讓傷害消失，只有勇敢站出來，才能避免出現下一位受害者。現在本案已進入調查程序，由司法機關釐清真相，希望能透過司法調查，還原事件真相，揭發加害者的惡行，為受害者討回公道，更讓社會知道，任何侵害他人的行為，都必須付出應有代價。

在新聞揭露後，也有人提到該主任已不是第一次性騷擾女性，我認為主管機關法務部廉政署有責任對我及所有可能案件依法調查、秉公處理、清查過去是否有該主任的相關申訴案，而且絕不能護短、不能讓制度成為包庇加害者的保護傘，也不能讓過去的類似事件被壓下。

這位主任是將近30年的公務員，他在犯案後立即申請退休以逃避責任。他位高權重，有高額的退休金與有權力的職位，我認為他必須受到嚴懲，事情絕對不能雷聲大雨點小。

花蓮縣政府某政風室主管被控上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供
花蓮縣政府某政風室主管被控上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供

花蓮縣政府某政風室主管被控上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供
花蓮縣政府某政風室主管被控上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供

花蓮 主管 性騷擾

延伸閱讀

政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

花蓮縣議長張峻遭拍片恐嚇「呼伊死」…警火速逮人 嫌犯竟稱只為衝流量

嘉義某校董遭控涉闖宿舍猥褻 教育處：待司法調查後懲處

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

相關新聞

花蓮政風主管被控性騷 受害女發聲痛批對方不道歉只想私了

花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排新進女同仁入住飯店同個房間，並藉故限制對方離開，被害人逃離後報警，向縣府提出性騷擾申訴。受害人今天委託友人代發聲明，表示遭劉推倒進行不當碰觸與侵犯，身心嚴重創傷，對方至今沒有表達任何公開歉意與悔意，只想私了，她會透過司法程序追究到底，絕不退讓。劉男已被調離原職，縣府政風處表示，目前由廉政署調查，查證屬實將從嚴究責。

台中男大談師生戀…拐國中少女在補習班廁所壞壞42次 下場曝光

台中某補習班男老師和班上1名國中少女交往，明知她未滿14歲仍多次在補習班親吻、摸胸猥褻，甚至頻繁在廁所發生性行為，後來因2人互傳性暗示卡片被家長發現才曝光；法院認為，男子罔顧師生分際影響少女身心，依51個對未滿14歲女子猥褻、性交罪，一共判他8年徒刑，可上訴。

台南警休假逛廟會遭控襲臀 分局調查後送法辦列汰除對象

雲林斗南日前一場宮廟活動中，有名女舞者疑似遭人觸摸臀部，並請廟會人員找出涉性騷的男子對質，男子堅決否認而引發眾怒，當場道歉。而該名男子經起底竟是台南市警一分局警備隊周姓警員，分局指出，第一時間主動調查偵辦，並依涉性騷罪嫌移送法辦，且列汰除對象。

台南警員返鄉雲林廟會疑伸鹹豬手 因1件褲子被起底遭控性騷

台南市某分局周姓警員本月三日休假返回雲林，帶著父親到斗南參拜六房媽祖，在廟會中對一名正在表演舞蹈的女團員，疑伸手觸摸女團員屁股，被發現當場和其他男團員發生爭執，盡管周一再否認伸鹹豬手，但因他穿一件警服褲子被起底後，警局主動查辦，訊後將全案移送台南地檢署，行政申訴則移送台南市政府審議。

推拿師抓下體、性侵男客 辯「調理性功能」下場判4年4月

台中林姓整復推拿師替1名男客按摩時，抓他手摸自己下體，又朝他口交、性侵得逞，結束還收1000元，害對方情緒崩潰報警提告，林還辯稱是幫男子調理性功能、教他自我保健，並表示自己技術獲多方肯定，不會自毀招牌；法院比對證據不採信，依強制性交罪判他4年4月，可上訴。

她指控遭親吻環抱5分鐘 台東法院審理後判男子無罪

台東地方法院審理一起妨害性自主案件，檢方指控一名男子於2023年9月間，在成功鎮石雨傘觀景平台涼亭內，涉嫌環抱及親吻一名未滿14歲少女。不過法院審理後認為，現有證據不足以排除合理懷疑，依法判決無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。