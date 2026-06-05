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台中男大談師生戀…拐國中少女在補習班廁所壞壞42次 下場曝光
台中某補習班男老師和班上1名國中少女交往，明知她未滿14歲仍多次在補習班親吻、摸胸猥褻，甚至頻繁在廁所發生性行為，後來因2人互傳性暗示卡片被家長發現才曝光；法院認為，男子罔顧師生分際影響少女身心，依51個對未滿14歲女子猥褻、性交罪，一共判他8年徒刑，可上訴。
檢警調查，男師再西屯區某補習班教國語、社會及數學，2024年9月起少女每周去上課，男師明知她未滿14歲仍以男女朋友身分交往，並趁著她補習期間帶到地下室或頂頭，對她親吻、摸胸及下體，至少猥褻9次。
檢警也發現，男師同年9月至11月間，還會和少女到廁所發生性行為多達42次，後來因少女家長發現她和男師互傳小卡留言，內容涉及性暗示才驚覺不對勁。
台中地院審理時，男師坦承不諱，和少女指證相符，也有2人卡片留言內容、LINE對話紀錄，及補習班監視器畫面可佐。
中院審酌，男師明知女學生未滿14歲，不思本於良知教導少女並嚴守教師職分，罔顧師生分際對她性交、猥褻，影響其身心健全。
中院考量，男師犯後坦承有悔意，但沒有和少女及其家長和解，依9個對未滿14歲之女子猥褻罪，各判他8月至9月不等，另依42個對未滿14歲之女子性交罪，各判他3年4月，51罪應執行有期徒刑8年。
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