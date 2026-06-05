台南警休假逛廟會遭控襲臀 分局調查後送法辦列汰除對象

雲林斗南日前一場宮廟活動中，有名女舞者疑似遭人觸摸臀部，並請廟會人員找出涉性騷的男子對質，男子堅決否認而引發眾怒，當場道歉。而該名男子經起底竟是台南市警一分局警備隊周姓警員，分局指出，第一時間主動調查偵辦，並依涉性騷罪嫌移送法辦，且列汰除對象。

第一警分局指出，經網路情蒐發現，周姓警員於6月3日休假期間，在雲林縣某宮廟涉嫌性騷擾女性，分局已於第一時間主動調查偵辦，通知被害人製作筆錄，提出性騷擾申訴及告訴。

分局表示，周姓警員對被害人性騷擾行為，經分局調查完畢，刑事告訴部分，移送台南地檢署偵辦，行政申訴則移請台南市府續處審議。

分局強調，分局秉持「不掩飾、不庇護、不寬貸」主動查處，若涉不法，定從嚴究辦，絕不姑息，並列汰除對象，另分局將會持續加強深化員警性別平等教育，以維護警察風紀。

台南市警一分局周姓員警6月中旬遭民眾指控性騷擾，向警察局申訴，周否認性騷擾，警局收到雙方錄音帶，經相關單位審議，認他有以帶有性暗示的言語性騷擾女方，警分局認周行為已影響警譽重大，核提一大過處分，仍待市警局考績委員會審議後裁定。

據調查，周2年多前也遭民眾指控性騷擾，向警察局申訴，他否認性騷擾，警局收到雙方錄音帶，經相關單位審議，認他有以帶有性暗示的言語性騷擾女方，警分局認周行為已影響警譽重大，核提一大過處分。

當時，女子在台南工作，家住台中，6月間致電分局詢問八大行業相關取締事宜，周提供其手機門號，要求加LINE好友。

事後，周在通話中詢問申訴人：「那我有什麼好處？」「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」，女方回答「陪你，那個嗎」，周則回「要嗎」。女方覺得不舒服，認其帶「性暗示」言語，涉性騷擾，持電話錄音檔，向相關單位申訴。