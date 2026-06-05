台南警員返鄉雲林廟會疑伸鹹豬手 因1件褲子被起底遭控性騷

台南市某分局周姓警員本月三日休假返回雲林，帶著父親到斗南參拜六房媽祖，在廟會中對一名正在表演舞蹈的女團員，疑伸手觸摸女團員屁股，被發現當場和其他男團員發生爭執，盡管周一再否認伸鹹豬手，但因他穿一件警服褲子被起底後，警局主動查辦，訊後將全案移送台南地檢署，行政申訴則移送台南市政府審議。

台南市一分局周姓員警本月三日返回雲林斗六老家休假，因逢雲林六房媽祖過爐，當天上午七時許，即偕同也是警察退休的父親到斗南六房媽祖紅壇參拜媽祖，當時有進香團陣頭在紅壇前廣場表演，不料，周男走過一支來自台南的藝術舞團時，突然一名女團員大叫一聲「啊！幹什麼」。

女團員指控周摸她屁股，其他男進香團員發現，即跑過來和周理論，周一再否認襲臀，雙方爆發激烈爭執，團員甚至出手推周男，質問他到底有沒有？雙方激爭吵，周的父親在一旁連忙勸架，周一度向女團員道歉，並指這麼多人為何只指控他，事後周即離開現場。

但整個過程被旁人拍下並在網路「黑色豪門企業」社群貼文，引起重視，有人從他穿的一條警服褲子，認出他是警察。斗南分局獲知後即刻主動調查，經查周係為台南市第一警分局員警，台南警方也主動依性騷擾防治及相關程序傳訊當事的雙方到案說明。

經被害人提出性騷擾申訴及告訴，周姓警員對被害人性騷擾行為，刑事部分移送台南地檢署偵辦，行政申訴則移請台南市政府續處審議。

據雲林地區認識周姓員警的人，也對周員早年在雲林服務的多年期間，一些不良素行也一一起底，包括不服主管勸導及執勤態度不佳等，曾因而幾次被調動職務，如今又發生這起疑似襲臀事件，認識這名員警的人也只搖頭苦笑。 周姓員警（左二）被指控對女團員襲臀，當場和其他男團員爆發爭執衝突。圖／擷自網路黑色豪門企業

周姓員警（右）被指控對女團員襲臀，當場和其他男團員爆發爭執衝突。圖／擷自網路黑色豪門企業