推拿師抓下體、性侵男客 辯「調理性功能」下場判4年4月

台中林姓整復推拿師替1名男客按摩時，抓他手摸自己下體，又朝他口交、性侵得逞，結束還收1000元，害對方情緒崩潰報警提告，林還辯稱是幫男子調理性功能、教他自我保健，並表示自己技術獲多方肯定，不會自毀招牌；法院比對證據不採信，依強制性交罪判他4年4月，可上訴。

檢警調查，林男2023年7月13日替男子按摩，先將整復床周圍布簾圍起、用夾子固定，再按他鼠蹊部，並突然抓對方手摸自己生殖器，男子嚇到一時不知如何反應，未料林變本加厲，又朝男子口交、逼對方口交性侵得逞。

林男結束按摩後因超時1小時，他仍向男子收費1000元，對方事後仍驚嚇不已，在親友陪同下報警提告。

台中地院審理時，林矢口否認性侵，辯稱因男子提到性功能大不如前，就跟他說可加強鼠蹊部穴道筋膜放鬆，當天做傳統整復推拿經絡放鬆，還稱男子有反應、自己在他面前打手槍，就叫他回去自己訓練。

林也稱，自己推拿技術曾獲多方肯定，不可能做出與整復內容無關且會自毀招牌行為，男子比他高10至15公分，又稱自幼學跆拳道，若感到不適大可離開，但卻始終未質疑。

男子控訴，林稱該課程受訓師傅會互相口交、抓龍筋，他很驚訝，被林性侵時因自己主管就在隔壁按摩，他受到驚嚇、腦袋空白，事後身心受創就醫。

其主管證稱，男子事後眼神呆滯，後坦言按摩時遇害且情緒激動，後來也請長假。男子的妻子也稱，先生情緒崩潰告知被害過程，影響工作需求助身心科。

法院查，除相關人證詞，也有男子看診紀錄，且男子、林男認識逾10年，平時尊稱其「林大哥」，對林男突然踰矩，驚嚇不知如何反應，且現今社會對生理男性仍存有要求陽剛刻板觀念，男子可能因顧慮旁人異樣眼光、涉及性隱私才羞於啟齒、求救。

中院審酌，林男罔顧男子對其專業信賴，按摩過程性侵，釀男子身心受創，犯後否認、沒有和解，依強制性交罪判他4年4月。