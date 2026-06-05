她指控遭親吻環抱5分鐘 台東法院審理後判男子無罪

台東地方法院審理一起妨害性自主案件，檢方指控一名男子於2023年9月間，在成功鎮石雨傘觀景平台涼亭內，涉嫌環抱及親吻一名未滿14歲少女。不過法院審理後認為，現有證據不足以排除合理懷疑，依法判決無罪。

檢方指出，男子於KTV聚會後，邀約少女前往涼亭，並在現場從後方環抱對方，並親吻鎖骨及胸口等部位，時間約5分鐘。少女在警詢及法院審理時，曾提及遭對方不當肢體接觸並有反抗行為。

不過在偵查階段，少女則多次表示對案發細節記憶不清，包括接觸時間長短、過程及事後返家方式等說法並不一致。法院認為，證述內容前後不一，細節存在落差，難以單獨作為定罪依據。

案中一名輔導老師證稱，少女曾向其提及遭不當接觸，但相關內容屬於轉述，並未直接目擊事件發生。另有男性證人表示，曾聽聞少女提及「脖子被親」的情況，並因此與被告發生衝突。

不過該證人後續又改稱，可能是自己誤認情況，甚至懷疑相關痕跡為自身行為造成，說法前後矛盾。法院認為，該名證人並非目擊者，且證述內容不穩定，無法作為補強證據使用。

合議庭指出，此案主要證據仍為告訴人單一指述，但缺乏可獨立佐證的客觀證據，其他證人與資料均無法有效補強指控內容。認為，整體證據仍存有合理懷疑，未達刑事定罪所需之確信程度，因此依法判決無罪。全案仍可上訴。