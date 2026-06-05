突抱超商女店員嚇哭她 肯亞籍男辯「社交禮儀」遭起訴

一名肯亞籍男子去年10月間在台東縣東河鄉一間超商內，涉嫌在未經同意下，從正面擁抱女店員，女方當場受到驚嚇並報警處理。檢方偵辦後認定，該行為已違反對方意願，構成性騷擾防治法相關罪嫌，依法提起公訴，案件目前由台東地方法院審理中。

起訴書指出，事件發生於超商內部空間，當時女店員在未預期情況下突然遭被告擁抱，事後情緒激動甚至哭泣並報案。警方調查時，被告否認涉有性騷擾，辯稱女店員先有肢體接觸，他僅是「像朋友一樣抱一下」，並表示擁抱在其國家屬常見社交禮節。

不過檢方調查認為，相關說法與現場情境不符。依監視器畫面、現場證詞及相關事證顯示，該擁抱行為發生突然，且未經女方同意，已造成對方明顯驚嚇與不安，構成違反意願之接觸行為，符合性騷擾防治法構成要件。

檢方並指出，雖然不同文化間確實存在肢體互動差異，但文化背景並不能作為侵入他人身體界線的正當理由，是否成立違法行為，仍應以被害人感受及當下具體情境判斷。

檢方進一步認定，本案情節尚未達刑法強制猥褻程度，但仍屬意圖性騷擾行為，因此依法提起公訴。

據了解，被害女店員案發當下因受到驚嚇報警，並由其他店員作證指出，該擁抱行為發生突然且未獲同意，造成明顯不適。

台東地方法院後續審理期間，認為被告為外籍人士，且居留期限將屆，存在離境後滯留不歸風險，因此裁定自6月15日起限制出境、出海8個月，以確保審判及後續程序順利進行。

法院裁定指出，被告涉案犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，依比例原則權衡後，認定仍有繼續境管必要，並已通知移民署及海巡署執行。