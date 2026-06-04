國中女老師當小三挨告...論述配偶並無權利受損害 法院打臉判賠50萬元

邱姓女子在國中任教的陳姓丈夫，認識同為國中老師的翁姓女子後，搬去台南共築愛巢，讓邱女獨自扶養2名未成年子女；邱女提告求償，翁女論述配偶權並非憲法上權利，邱女並無權利受損害，陳是基於自由意志出軌拒絕賠償，台南地院判決翁女應賠償50萬元。可上訴。

在嘉義市一所大學任職的邱姓女子指出，她2004年1月與任教於嘉義縣一所國中的陳姓老師結婚，育有2名未成年子女，家庭生活幸福美滿；沒想到陳2024年至台南市接受主任儲訓課程時，認識翁姓國中女老師，隨即多次相約至國外出遊、聽演唱會並過夜，親密擁抱、接吻。

邱女表示，陳在2024年8月更直接搬家到台南與翁女同居，還封鎖通訊，去年2月雖短暫搬回嘉義，卻仍維繫不倫戀情；陳無視她與未成年子女存在，頻繁與翁女視訊、聊天，前往台南過夜，去年4月再搬至翁女家，8月直接調動至台南市同所國中任職。

邱女主張，陳與翁女每日甜蜜上下班及共營家庭生活，宛如夫妻，還向她提出離婚要求，她一面工作，一面單獨負起照顧2名未成年子女重擔；除遭受親密伴侶背叛，尚須佯裝堅強，安撫子女「爸爸沒有不愛他們」，承受極大精神痛苦，請求翁女賠償精神慰撫金100萬元。

翁女主張，配偶權並非憲法上權利，配偶關係屬「身分法益」，邱女並無權利受損害；所謂幸福婚姻在配偶基於自由意志，自願與第三人為肉體上或精神上出軌行為前，即已破毀而不復存在，配偶或第三人更無從破壞婚姻圓滿與幸福，自無從對配偶或第三人請求損害賠償。

翁女指出，「婚姻共同生活之圓滿安全及幸福」本身極為抽象且難以定義，非法律上應予保護「利益」；婚姻為身分法上契約，婚姻維繫有賴於配偶雙方溝通、互信與承諾，絕非單純使配偶負有類似貞操帶之（性）忠誠義務，何況第三人對於他人婚姻亦無任何忠誠義務可言。

翁女認為，邱女與陳姓配偶在她介入前早有裂縫，邱女持續抱怨因陳調動，導致自己職涯遭中斷，有諸多犧牲，兩人關係持續緊張；且邱女個性強勢，經常主導家中大小決定，不給陳反駁的機會，批評、責難，令其深感挫敗。她支持還借錢讓陳持續負擔家庭開銷，邱女經濟上並未受有損害。

法院認定，翁女明知陳姓教師已婚，仍與之交往，國內外過夜出遊、親密對話行為、同居共同生活等，翁女也不否認，堪認確有不法侵害邱女配偶身分法益之行為，且情節重大；婚姻制度攸關人倫秩序維繫、家庭制度健全、子女正常成長，是社會形成與發展基礎，應受憲法保障。

法院審酌，翁女抗辯邱女基於配偶身分法益非屬憲法或法律上權利、亦無損害，並無足採；考量邱女為大學行政人員，翁女碩士畢業、現為教師，斟酌邱女所受精神痛苦，及兩造身分、社會地位、學識、經濟狀況等，判決翁女應賠償精神慰撫金50萬元。