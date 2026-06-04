一起跨年！姊夫竟性侵酒醉小姨子「小孩告狀才曝光」...飾詞狡辯判3年10月

受害女性示意圖。圖／AI生成

陳姓男子見小姨子來家裡跨年，竟趁其飲酒後，送她及一對兒女返家時，見小姨子酒醉意識不清、小孩又在洗澡，在客廳乘機性交；小姨子擔心影響與姊姊的感情、破壞其家庭，原本猶豫是否報案，台南地院審理時，陳矢口否認犯行，依乘機性交罪判刑3年10月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子的小姨子2024年12月31日晚間騎車帶著年幼的兒子、女兒前往二姊夫（即陳男）位於台南市永康區住家聚餐跨年，因二姊不喝酒，陳與小姨子席間飲用威士忌二瓶（1瓶喝光、1瓶尚有餘）；隔天凌晨，陳騎車載小姨子2個小孩返家。

小姨子自行騎車，快到住處時，車身側倒，她摔倒仰躺在地；陳協助將機車牽入1樓屋內，並將小姨子抱起，扶著走進客廳沙發。此時陳見2個小孩上樓洗澡，小姨子酒醉意識模糊不清，竟脫下彼此衣褲，乘機性交得逞，隨後將小姨子衣褲穿好，騎車返家。

陳姓侵小姨子過程，全遭小姨子年幼兒子目擊，告訴母親「二姨丈對媽媽做壞壞的事情」；小姨子驚覺有異，因顧及與二姊的情分，再三思量並與三姊討論，去年1月3日方至醫院驗傷採證後報警提告。

法院審理時，陳矢口否認犯行，辯稱送小姨子回家後，在客廳聊天，是小姨子笑他說硬不起來，被老婆操壞，他才說「我打手槍給你看」；他打手槍射精到地上，拿衛生紙擦拭，隨手放在桌上就離開。

小姨子證稱，當時酒醉，怎麼回家已不記得，後來兒子怪怪的，臉色憂鬱且不講話，之後才說「媽，姨丈好像對你做壞壞的事，因為姨丈沒穿衣服，姨丈把妳的衣服全部脫光了」；她才知遭二姊夫性侵，因二姊很愛姊夫，她跟二姊感情很好，怕毀了二姊家庭，一度猶豫是否報案。

小姨子兒子證稱，因為媽媽暈倒，當晚洗完澡叫二姨丈幫忙拿浴巾，但是沒有回應，他就下樓去看；他看到二姨丈趴在媽媽上面，全身脫光光，媽媽沒有任何反應，他就跑上樓跟妹妹說「二姨丈壞壞」。

小姨子二姊證稱，妹妹2、3年來每天都會帶2個小孩來吃飯，去年1月1日下午她傳訊詢問「要煮你們的嗎、我要買菜了」，妹妹回「不用」，她再問「你們要出去吃」，妹妹回「沒有、叫東西吃」；她致電「幹嘛不來、是怎麼了、到底是怎樣」，妹妹才告知被丈夫性侵，她回「我該怎麼辦」。

合議庭勘驗小姨子住家門口監視器，可見當時小姨子已呈現酒醉意識模糊狀態，另小姨子內褲檢出陳姓男子染色體DNA，足認陳利用被害人不能抗拒機會乘機性交；且陳在警詢、偵查中從未提及在小姨子住處「打手槍後射精」，前後供述不一，顯見臨訟飾詞狡辯。

合議庭審酌，陳對女性身體自主權及性自主決定權毫不尊重，危害女性人身安全及社會治安匪淺，且其身為被害人二姊夫，竟僅為逞一己私慾而犯案，造成被害人精神上難以抹滅陰影及痛苦；陳犯後矢口否認犯行，未見悔意，依乘機性交罪判刑3年10月。

陳姓男子見小姨子酒醉意識不清、小孩又在洗澡，在客廳沙發乘機性交，台南地院依乘機性交罪判刑3年10月。本報資料照片

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