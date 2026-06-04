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創意私房會員...狼師偷拍長達9年 判12年要先賠償6人200萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，他在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，利用教職9年多偷拍30多名女學生、同事；法院刑事一、二審都依兒童及少年性剝削等55罪判他12年；因部分刑事確定，有6名被害人、家長求償610萬元，民事一審判陳應給付6人200萬元，可上訴

檢方查出，陳男（40歲）2015年起在台北市補習班任教，2019年到某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍；陳還向女同事、女老師推銷電療儀器豐胸產品，並鼓吹直接在補習班倉庫內「試用」，卻在寶特瓶內架設針孔偷拍。

檢方發現，陳會約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄，或回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍；9年來30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享。

台中地院一審認為，陳利用教職接近被害人，濫用學生、同事及朋友信任，2014年起至2023年竊錄多人性影像，被害人數多、犯罪期間橫跨數年，竊錄數量甚多，考量他和3名被害人和解，依兒童及少年性剝削等一共55罪判他12年。

陳上訴，主張他犯後態度良好，深感悔悟並保證「永不再犯」，他被羈押前從事教師正當工作，並非以犯罪維生之人，還有母親、4歲女兒要扶養，已盡所能和部分被害人和解，有值得憐恕之處，請求減刑。

台中高分院二審指出，陳偷拍被害人眾多，造成其身心受創、心理陰霾，犯罪時間橫跨數年、檔案龐大，顯無可憫恕，不予減刑，且他還將偷拍影像上傳群組，並品頭論足、物化女性，惡性非輕，不宜輕縱，就部分撤銷、其餘駁回，仍判陳男12年。

其中3名被害人、1名少女及其父母再提民事訴訟，主張遭陳男偷拍、散布影像，甚至合成後在網路販賣，釀其等生活在恐懼中，還有人罹患創傷後壓力症候群需接受心理諮商，精神壓力影響失眠，6人一共對陳求償610萬元。

陳抗辯稱，對刑事判決無意見，深感歉意、懊悔也願意賠償，他並稱有將部分被害人臉部「去識別化」處理，而非直接上傳影像，外觀無從辨識為何人，也認為求償金額過高，自己仍有4歲女兒要扶養，希望判適當撫慰金，以利他日後能順利賠償被害人

中院民事庭審酌，陳利用補習班唯一的廁所、被害人適用胸貼機會偷拍，犯罪時間長，造成被害人私密影像外流，終日惶惶不安，痛苦程度非輕，考量各自職業、收入及侵害程度等，一共判陳男應給付6人共200萬元。

台北市陳姓補教老師（左）9年多利用教職偷拍女學生，刑事一、二審已判他12年徒刑，民事判他賠償6名被害人及家長200萬元。圖／報系資料照
台北市陳姓補教老師（左）9年多利用教職偷拍女學生，刑事一、二審已判他12年徒刑，民事判他賠償6名被害人及家長200萬元。圖／報系資料照

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