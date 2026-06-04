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健身房女學員多次緊貼男教練稱「你那麼帥、睫毛那麼長」 跟騷罪判拘役

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

林姓女子在健身房上課，因仰慕男教練，下課後多次靠近稱「你那麼帥、睫毛那麼長，又好看、理我一下嘛、我想和你做朋友可以嗎」，還傳訊問「你怎麼想的我很想知道」；教練多次警告林女依然故我，無奈報警提告，台南地院依跟蹤騷擾防制法判處拘役55日。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，林姓女子為台南市中西區一間健身房的學員，她對男教練心生愛慕之意，去年7月28日12時許用臉書傳訊「你怎麼想的我很想知道 如果你覺得我騷擾你 你可以告訴我嗎 好讓我死心 我就不會在上你的課」、「見面好嗎」。

林女另傳訊「可不可以不要在生我的氣了 一個星期只見1.2次 我很想你 但每次都沒辦法好好溝通」；去年9月12日，她趁在健身房時靠近教練並稱「不要生氣嘛」、「你怎麼想的」，10月6日下課後同樣靠近教練說「講話啊、不講話嗎、在生氣喔、要講什麼啊、那你說嘛、幹嘛不講話啊」等。

去年10月13日下課後她靠近教練再稱「理我一下嘛、我想和你做朋友可以嗎、我很想你、可以跟你做朋友嗎、你那麼帥、睫毛那麼長，又好看」等；11月10日，林女再次靠近，教練忍無可忍表示「不要靠近我、距離給我離遠一點、我會向公司反應」等語。

去年11月17日，林女還是想靠近教練，他連稱「不要靠近我、小姐我已經報警了，你告誡書也發了，你現在還要繼續騷擾我嗎、你騷擾我幾次了？我多次跟你講過了，你為什麼一直要騷擾我」；警方將林女傳喚到案，林姓、連姓學員也為教練作證。

檢方認定林女涉犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之實行跟蹤騷擾行為罪嫌，依法提起公訴；法院審理時，林女承認犯行，認定犯行明確，因其反覆對被害人進行干擾，主觀上基於單一犯意所為，應認屬集合犯而僅論以一罪。

法院審酌，林女不思以理性方式與被害人溝通，竟違反對方意願，率爾為跟蹤騷擾犯行，顯見其自我控制能力甚差，漠視法律規範，致使被害人心生畏怖；考量承認犯行及犯罪動機、目的、手段、迄未與被害人達成和解或賠償損害，判處拘役55日。

林姓女子下課後多次靠近男教練還傳訊息，教練多次警告林女依然故我，無奈報警提告，台南地院依跟蹤騷擾防制法判處拘役55日。本報資料照片
林姓女子下課後多次靠近男教練還傳訊息，教練多次警告林女依然故我，無奈報警提告，台南地院依跟蹤騷擾防制法判處拘役55日。本報資料照片

台南 健身房 教練

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