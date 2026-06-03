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「蘿莉控」婦產科醫師重判4年8月 五大犯行曝光

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

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醫師示意圖。圖／Ingimage

桃園市某大型連鎖婦產科醫師羅崧慎，不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏大量兒少性影像，還利用職務私自持有大量未成年病患私密照，遭新北地方法院重判4年8月，判決書中也揭露了這名狼醫五大犯行。

新北地院合議庭分別依修正前兒少性剝削防制條例散布兒童及少年為猥褻行為電子訊號罪、2個無正當理由持有兒童及少年性影像罪及2個成年人故意對兒童犯非公務機關非法處理個人資料罪共5罪，各判處7月到2年6月不等徒刑，應執行4年8月徒刑。

判決指出，羅男於2017年12月23日至2018年10月1日間，趁自己由國泰醫院薦送至台大醫院代訓期間，利用為兒童看診的機會，蒐集2名兒童裸露性器官的性影像並以電腦主機下載而無故持有。

2017年11月6日至2018年1月25日間，羅男又利用其於台大醫院婦產部受訓而參與疑似性侵害被害人驗傷採證之機會，取得由護理師所拍攝，存有4名兒童及1名成年女子裸露性器官的性影像相及記憶卡，隨即以隨身硬碟下載該性影像及個資而無故持有。

另外，羅男自2014年8月至2020年6月止，加入多個「蘿莉控」LINE群組，已上傳群組筆記本等方式，互相分享、收藏近2TB的猥褻行為兒少性影像，內容包括裸露胸部、性器官、接觸性器官或為猥褻行為等。甚至在去年遭檢警搜索、羈押後，羅男仍藏有一隻存在大量兒少性影像的手機未被查扣，直到檢警再度前往看守所，經羅男同意才查扣到該支手機。

合議庭認為，羅男利用其身為醫師看診及參與疑似性侵害被害人驗傷採證過程之便，蒐集兒童與成年女子的性影像、個資並存放，已嚴重破壞醫病信賴關係及且侵害被害人隱私權。且羅男持有的兒少猥褻性影像，可輕易辨識對方的臉部、身體特徵，除嚴重侵害兒少身心健全發展，其蒐集、持有的犯行，也提高兒少成為性剝削對象的危險性，助長兒少性剝削製品供需鏈存續，所生危害非輕，更與防制、消弭以兒少為性剝削對象之國家重大公益目的相悖。

新北 猥褻 未成年 醫師 婦產科

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