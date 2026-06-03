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假討論真硬上！台中男3度性侵前女友 二審賠償獲減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傅姓男子在3年前，先後在租屋處及車內，不顧前女友的抗拒，3度對其強制性交得逞，一審依強制性交罪，判3年10月。案經檢察官、傅男上訴，台中高分院近日審結，考量傅男已與前女友和解、分期賠償，撤銷原判，改判3年4月。

判決指出，傅男與一名女子曾是男女朋友關係，2023年3月12日中午，傅男在台中市租屋處內，不顧女友言語拒絕與肢體反抗，將她推倒壓制在床，甚至掐住其脖子、拍打臉頰，強行褪去衣物性侵得逞。女子事後傳送訊息向友人求救，由前配偶陪同前往醫院驗傷及報警。

未料傅男不罷休，2023年4月9日下午，他以討論事情為由將女子約出，將車輛停放在台中港三井OUTLET停車場內，再次於右前座，將女子壓制、強制性交得逞。

2023年6月26日深夜，傅男又以確認是否仍為男女朋友為藉口邀約女子，將車輛開至沙鹿區光華陸橋下路旁，第3度在車內對女子強制性交得逞，檢方偵結依強制性交罪起訴。

一審認定，傅男為逞私慾，3度違反女子意願強制性交，嚴重危害性自主決定權，造成被害人身心受創，考量傅男犯後雖坦承犯行，未能與女子達成調解，就3次強制性交罪，各判處有期徒刑3年4月，應執行3年10月。

一審判決後，檢方指控傅男事後仍傳訊騷擾、侮辱被害人，認為量刑過輕而提起上訴；傅男則以已坦承犯罪並與女子達成和解為由，請求從輕量刑並給予緩刑機會。

台中高分院二審法官審酌，傅男在2026年1月已與女子達成和解，按期履行賠償中，犯後態度已有改變，原審未及審酌此節，據此撤銷原判，改判各罪3年2月，應執行3年4月，仍可上訴。

台中市傅姓男子涉三度性侵前女友，台中高分院近日審結宣判。示意圖／Ingimage
台中市傅姓男子涉三度性侵前女友，台中高分院近日審結宣判。示意圖／Ingimage

台中 女友 性侵

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