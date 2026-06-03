成立情色群組大肆接客 新北警破應召站2年就賺700萬

39歲黃男在新北市三重區成立跨國應召集團，以短期旅遊名義招攬外籍女子來台從事應召，並將應召群組更名為淫霄寶殿規避查緝，2年來獲利700多萬元。新北刑大日前兵分多路逮捕黃男等4人，詢後依組織犯罪、毒品、妨害風化及洗錢等罪嫌送辦。

新北市刑大日前查獲應召站，透過情資整合發現幕後有幫派集團在操縱經營，經長達半年行動蒐證掌握黃姓幫派份子涉案。警方經查該應召集團主嫌黃男，透過親友關係招攬外籍女子以短期旅遊名義來台，實際從事應召工作，如有付不出機票旅費者，黃男還會主動先行代墊，並提供膳宿以吸引更多外籍女子來台應召，再依據女子身材、姿色訂定不同價碼，從每次應召抽取300至500元不等獲利，短短2年內不法獲利達700多萬元。

另外該集團還依專業分工，由具有美工設計專長的27歲林男擔任寫手小編，以美化修圖及特效圖貼等，製作精美照片及宣傳文案，並投射各網路平台行銷、招攬客人。將應召群組取名為「關腎帝君」、「淫霄寶殿」等群組，嫖客皆以「香客」為代號預約，藉以規避查緝。

新北市刑大日前蒐證完全兵分多路展開查緝，至三重、蘆洲、土城等地逮捕主嫌黃男、旗下成員林男、37歲邱男及35歲陳男等4人，詢後依組織犯罪防制條例、毒品、妨害風化及洗錢防制法等罪嫌解送新北地檢署偵辦。