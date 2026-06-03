快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

成立情色群組大肆接客 新北警破應召站2年就賺700萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

39歲黃男在新北三重區成立跨國應召集團，以短期旅遊名義招攬外籍女子來台從事應召，並將應召群組更名為淫霄寶殿規避查緝，2年來獲利700多萬元。新北刑大日前兵分多路逮捕黃男等4人，詢後依組織犯罪、毒品、妨害風化及洗錢等罪嫌送辦。

新北市刑大日前查獲應召站，透過情資整合發現幕後有幫派集團在操縱經營，經長達半年行動蒐證掌握黃姓幫派份子涉案。警方經查該應召集團主嫌黃男，透過親友關係招攬外籍女子以短期旅遊名義來台，實際從事應召工作，如有付不出機票旅費者，黃男還會主動先行代墊，並提供膳宿以吸引更多外籍女子來台應召，再依據女子身材、姿色訂定不同價碼，從每次應召抽取300至500元不等獲利，短短2年內不法獲利達700多萬元。

另外該集團還依專業分工，由具有美工設計專長的27歲林男擔任寫手小編，以美化修圖及特效圖貼等，製作精美照片及宣傳文案，並投射各網路平台行銷、招攬客人。將應召群組取名為「關腎帝君」、「淫霄寶殿」等群組，嫖客皆以「香客」為代號預約，藉以規避查緝。

新北市刑大日前蒐證完全兵分多路展開查緝，至三重、蘆洲、土城等地逮捕主嫌黃男、旗下成員林男、37歲邱男及35歲陳男等4人，詢後依組織犯罪防制條例、毒品、妨害風化及洗錢防制法等罪嫌解送新北地檢署偵辦。

新北市刑大將黃男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大將黃男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝

應召站 幫派 三重 新北

延伸閱讀

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

竹聯幫找「台版Jisoo」搞詐騙得手164億 幕後角頭金主求刑26年

影／彰警破假投資詐團吸金3.5億 查扣保時捷、500萬豪奢精品

同鄉介紹當車手 2越籍逾期移工騎車流竄台中落網

相關新聞

「蘿莉控」婦產科醫師大量偷拍未成年病患私密照 新北院判4年8月

桃園市某大型連鎖婦產科醫師羅崧慎，不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁看診時私自翻拍、持有大量未成年病患私密照。新北地方法院今依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片、無正當理由持有兒少性影像及個人資料保護法共5罪，判處羅男4年8月徒刑。可上訴。

假討論真硬上！台中男3度性侵前女友 二審賠償獲減刑

台中市傅姓男子在3年前，先後在租屋處及車內，不顧前女友的抗拒，3度對其強制性交得逞，一審依強制性交罪，判3年10月。案經檢察官、傅男上訴，台中高分院近日審結，考量傅男已與前女友和解、分期賠償，撤銷原判，改判3年4月。

成立情色群組大肆接客 新北警破應召站2年就賺700萬

39歲黃男在新北市三重區成立跨國應召集團，以短期旅遊名義招攬外籍女子來台從事應召，並將應召群組更名為淫霄寶殿規避查緝，2年來獲利700多萬元。新北刑大日前兵分多路逮捕黃男等4人，詢後依組織犯罪、毒品、妨害風化及洗錢等罪嫌送辦。

嘉義某校董闖宿舍猥褻男童 教育處：待司法終結再懲處

嘉義縣侯姓男子近日進入校園猥褻男童，男童驚聲尖叫，侯男受阻止後離開寢室，事後侯男遭警方依據違反強制猥褻等罪嫌送辦，遭法院裁定收押。侯男曾開設補習班，並擔任另所嘉義知名中學董事，以及某教育協會理事長，是否涉及其他不當行為，仍由檢警持續釐清。

二度凌晨下藥性侵13歲姪女...妹妹驚醒撞見告訴爸媽 叔叔被判刑18年

桃園市一名男子去年趁哥哥帶妻女探望母親並借宿，兩度下藥性侵年僅13歲的大姪女，還以手機拍下過程，直到睡在一旁的小姪女驚醒，告知父母才揭發案情，一審依以藥劑使少年被拍攝性影像等罪判刑18年，案件上訴，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

花蓮政風主管涉性騷女下屬 縣府政風處：相關資料送交廉政署審議

花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排與新進女同仁入住同一間飯店房間，並藉故限制對方離開房間，被害人逃離後報警，並向縣府提出性騷擾申訴。縣府政風處指出，已先將涉案主管調離現職，並由廉政署行政調查，調查小組已啟動，近期應該會有結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。