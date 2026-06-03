「蘿莉控」婦產科醫師大量偷拍未成年病患私密照 新北院判4年8月

醫師示意圖。圖／Ingimage

桃園市某大型連鎖婦產科醫師羅崧慎，不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁看診時私自翻拍、持有大量未成年病患私密照。新北地方法院今依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片、無正當理由持有兒少性影像及個人資料保護法共5罪，判處羅男4年8月徒刑。可上訴。

羅男案發時所任職的連鎖婦產科醫院，其月子中心在桃園當地相當知名。檢警查出，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像，將上述影像上傳至群組記事本供成員閱覽而散布。

此外，羅男還被查出，涉嫌利用替病患看診時，擅自翻拍病歷上大量前來就診的女童或少女私密處照片。當時檢警前往羅男診所及住處搜索，查扣到的電腦主機和隨身硬碟中，各存有1.3TB和870GB的兒少性影像，數量相當驚人。

檢察官起訴時，認為羅男身為婦產科醫師，未恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為個人私慾，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照，無視其所為已嚴重影響兒童少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品，因此具體求處至少2年2月徒刑。