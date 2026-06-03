嘉義某校董闖宿舍猥褻男童 教育處：待司法終結再懲處

嘉義縣侯姓男子近日進入校園猥褻男童，男童驚聲尖叫，侯男受阻止後離開寢室，事後侯男遭警方依據違反強制猥褻等罪嫌送辦，遭法院裁定收押。侯男曾開設補習班，並擔任另所嘉義知名中學董事，以及某教育協會理事長，是否涉及其他不當行為，仍由檢警持續釐清。

據了解，侯姓男子與該名校長交好，自校長還在上一所學校時，就請侯男幫忙學校球隊開車，後來調至這所學校後，同樣請侯男幫忙，且因為長久信任關係，校長將宿舍磁扣給侯男，讓侯男得以隨時進出宿舍，且強制猥褻後，校長延遲通報隱匿消息，引發家長怒火。

有家長控訴，宿舍門禁形同虛設，現在小孩在學校都會怕，身心受到重大影響，但將磁扣交給外人的校長，卻未受到應有的處分，這幾天還能照常出席餐敘，痛批學校第一時間未通報，企圖隱瞞事實，教育處重大案件通報機制失靈，要求應設置舍監，保護學生住宿安全。

教育處長李美華說，有關某國小宿舍事件，目前已進入司法調查，相關責任和懲處會等司法調查終結，再依據調查結果涉及違失部分做懲處，目前針對相關管理規範加強督導並輔導改善相關的硬體設備，重申學校有提供學生住宿需求，依規定需設置住宿輔導員。