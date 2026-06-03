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二度凌晨下藥性侵13歲姪女...妹妹驚醒撞見告訴爸媽 叔叔被判刑18年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市一名男子去年趁哥哥帶妻女探望母親並借宿，兩度下藥性侵年僅13歲的大姪女，還以手機拍下過程，直到睡在一旁的小姪女驚醒，告知父母才揭發案情，一審依以藥劑使少年被拍攝性影像等罪判刑18年，案件上訴，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

男子平時和母親同住，2025年3月22日哥哥一家人來探望母親並借宿，他認為有機可趁，隔日凌晨闖入大、小姪女的臥室，拿在網路購買的藥劑，滴入大姪女口中，待大姪女昏睡以手指撫摸胸部、性侵得逞。

同年6月28日，哥哥全家再度來探視母親並借住，男子以同樣手法下藥性侵大姪女，被驚醒的小姪女撞見告知父母，之後就醫驗傷並報警處理。

男子坦承犯行，法院審酌他犯案時為46歲，並非年少衝動的年紀，為逞一己私慾，對姪女下手且次數達2次，可見嚴重欠缺尊重他人身體自主權觀念，且被害人當時年僅13歲，男子所為不僅嚴重戕害被害人的身心，使被害人蒙受精神上痛苦，更造成難以磨滅的傷害與陰影。

法院認為男子罔顧叔姪人倫，雖男子當庭向家屬致歉，也表達有調解意願，但至今仍未和解，一審依以藥劑使少年被拍攝性影像等罪判刑18年。

男子上訴主張偵審中均坦承犯行，且積極願意與被害人、家屬試行和解，但家屬不願意洽談，他已在獄中懺悔，請求依刑法第59條「情堪憫恕」減刑，讓他能早日回家陪伴年邁的母親。高院認為男子量刑因子並未改變，駁回上訴，仍判處18年徒刑。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 性侵

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