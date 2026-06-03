花蓮政風主管涉性騷女下屬 縣府政風處：相關資料送交廉政署審議

花蓮縣政府某政風室劉姓主管上月遭控以北上受訓為由，安排與新進女同仁入住同一間飯店房間，並藉故限制對方離開房間，被害人逃離後報警，並向縣府提出性騷擾申訴。縣府政風處指出，已先將涉案主管調離現職，並由廉政署行政調查，調查小組已啟動，近期應該會有結果。

花蓮縣政府政風處長唐文斌今天表示，案件目前已進入司法程序，縣府在獲悉事件後嚴正看待，第一時間將涉案主管調離原職，避免影響機關安全與後續事實釐清。他強調，政風人員身為主管，更應謹言慎行，若查證屬實，相關違失行為將從嚴究責，絕不容許當事人再次受到傷害。

唐文斌指出，行政究處部分已呈報法務部廉政署，後續將依政風人員獎懲規定辦理，目前相關資料均已送交廉政署審議，近期應會有調查結果出爐。

唐文斌表示，依現行法規規定，職場性騷擾案件由機關設置的調查小組負責調查，政風單位無權另行啟動行政調查，以免產生權責重疊問題，據他了解，調查小組已完成啟動程序，近期也可望有進一步結果。

針對外界關注涉案主管是否藉申請退休規避責任，唐文斌說，雖然當事人年齡符合申請資格，但因非屆齡退休，退休申請並非提出後即必然獲准，仍須由機關依相關法規審議決定。

另外，對於涉案主管歷任多個局處，唐文斌則說明，政風主管職原則上以3年為一任期，期滿後會定期檢討調整，人事安排均由廉政署通盤規畫，以避免久任同一職務。

花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供

花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供